PALESTINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Palestinaren aldeko manifestazio jendetsua egin dute Veneziako Mostran

Mostra Venecia manifestación Palestina
18:00 - 20:00
Palestinaren aldeko manifestazioa Veneziako Mostran
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

"Palestina libre" oihukatuz, Veneziako Mostraren inguruko kaleak hartu dituzte milaka lagunek arratsaldean. Palestinako banderak eta koloreak nonahi, eta genozidioa gelditzea eskatzeko pankarta ugari zeramatzatela, Israelek Gazan duen jokabidea salatzeko manifestazio jendetsua egin dute.

Palestina Italia Munduko albisteak

Albiste gehiago mundua

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bi gizon atxilotu dituzte Indonesian, Espainiako emakume bat hil dutelakoan

Indonesian, uztailaren biaz geroztik desagertuta zegoen 72 urteko emakume espainiar bat hilda aurkitu zuen gaur bertako poliziak. Matilde Muñoz, jatorri galiziarra zuen emakumea, Lombok uhartean desagertu zen, eta hango hondartza batean aurkitu zuten gaur beren gorpua. Heriotzarekin lotuta bi pertsona atxilotu ditu poliziak, eta lapurreta eta hilketa leporatu dizkiete.  Indonesiako Poliziak ziurtatu duenez, espainiarraren hilketa planifikatu zuten aitortu dituzten bi atxilotuek. Senggigi herrian bizi diren 34 eta 30 urteko bi gizon dira. Kontakizunaren arabera, Balitik gertu dagoen herri bateko hotel batean zegoen emakumea, lapurreta egin asmoz leihotik bere gelara sartu zirenean.
BARCELONA, 30/08/2025.- Segundo día de actividades para apoyar a la Global Sumud Flotilla, que partirá el próximo domingo desde la capital hacia la Franja de Gaza con personalidades reconocidas, para intentar abrir un corredor humanitario, este sábado en Barcelona. EFE/Alejandro García
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Igande honetan abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla

14:00ean atera dira berrogeita hamar ontzi inguruak, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die igandean Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei. 

Gehiago kargatu