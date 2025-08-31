SCOren goi-bilera Txinan, Putinen eta Indiaren parte-hartzearekin
Errusiako presidenteak Shanghaiko Elkarlan Erakundearen goi-bileran hasiko du Txinara egingo duen lau eguneko bisita ofiziala. Hainbat urtetako liskarren eta tentsioaren ostean, Txina eta India "lagunak eta bizilagun onak" izan behar direla esan dio Xi Jinping Txinako presidenteak Narendra Modi Indiako lehen ministroari igande honetan.
Arratsaldean abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla
15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei.
Israelek 100 gazatar baino gehiago hil ditu larunbatetik, eta Gaza hiria suntsitzen jarraitzen du
2023ko urriaren 7an Hamasek egindako erasoari erantzunez Israelek Gazan erasoaldia hasi zuenetik, 63.000 pertsona hil eta 159.000 baino gehiago zauritu ditu.
Ehunka lagun joan dira Euskal Herritik Bartzelonara igande honetan Gazara abiatuko den flotillari babesa ematera
Bart gauean autobusak atera dira euskal hiriburuetatik Gazako Zerrendara janaria eta sendagaiak eramateko eta Israelen blokeoa eta genozidioa salatzeko abiatuko den flotillari babesa ematera.
Abbasek eta palestinar kargudunek NBEren Batzar Nagusian parte hartzeko debekua berriro aztertzeko eskatu dio EBk AEBri
NBEren goi bilera irailaren 9an abiatuko da New Yorken, eta eztabaida orokorra 23tik 27ra bitartean egingo da. Bestalde, Kaja Kallas Europako Batasuneko Kanpo Politikako buruak onartu du Israeli jarri ahal dizkioten zigorren inguruan EBko kideen artean ikusten den zatiketak sinesgarritasun galera eragin duela Europako herritarren aurrean.
Bi gizon atxilotu dituzte Indonesian, Espainiako emakume bat hil dutelakoan
Indonesian, uztailaren biaz geroztik desagertuta zegoen 72 urteko emakume espainiar bat hilda aurkitu zuen gaur bertako poliziak. Matilde Muñoz, jatorri galiziarra zuen emakumea, Lombok uhartean desagertu zen, eta hango hondartza batean aurkitu zuten gaur beren gorpua. Heriotzarekin lotuta bi pertsona atxilotu ditu poliziak, eta lapurreta eta hilketa leporatu dizkiete. Indonesiako Poliziak ziurtatu duenez, espainiarraren hilketa planifikatu zuten aitortu dituzten bi atxilotuek. Senggigi herrian bizi diren 34 eta 30 urteko bi gizon dira. Kontakizunaren arabera, Balitik gertu dagoen herri bateko hotel batean zegoen emakumea, lapurreta egin asmoz leihotik bere gelara sartu zirenean.
Palestinaren aldeko manifestazio jendetsua egin dute Veneziako Mostran
"Palestina libre" oihukatuz, Veneziako Mostraren inguruko kaleak hartu dituzte milaka lagunek arratsaldean. Palestinako banderak eta koloreak nonahi, eta genozidioa gelditzea eskatzeko pankarta ugari zeramatzatela, Israelek Gazan duen jokabidea salatzeko manifestazio jendetsua egin dute.
Israelek Yemengo huthien lehen ministroa hil du Sana hiriburuaren aurkako eraso batean
Israelgo Armadak ostegunean Sana hiriburuaren aurka egindako erasoan hil zen. Erasoaren unean Defentsa ministroa eta Estatu Nagusiko buruarekin bilera egiten ari zen, baina momentuz ez dute horien egoeraren berri eman.
Andri Parubi Ukrainako Parlamentuko presidente ohia hil dute atentatu batean
Tirokatu egin dute Lviv hirian. Poliziak ikerketa abiatu du, baina oraingoz ez dute inor atxilotu. Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak doluminak eman dizkio hildakoaren familiari, eta "hiltzailea zigortzeko eta ikertzeko beharrezkoak diren baliabideak" erabiliko dituztela ziurtatu du.
Espainiak "Gazarako ekintza-plan bat" bidali die EBko buruzagiei
Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri Gaietarako ministroaren arabera, "une guztiz erabakigarria da", "erantzun indartsua" eskatzen duena, "ezer ez egiteak ez duelako ezer konpondu". Irtenbide bakarra bi estatu sortzea dela esan du, eta palestinarren ordezkariek NBEren konferentzian parte hartzeko aukerarik ez izatea gaitzetsi du.