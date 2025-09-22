Frantziak eta Erresuma Batuak Palestina estatu gisa aitortzeagatik errepresaliarik ez hartzeko eskatu diote Israeli
Alemaniak oraingoz ez du Palestina estatu gisa aitortzeko asmorik. Are gehiago, bide horretan pausorik eman aurretik balizko bake negoziazioek zer ematen duten itxarotea defendatu du.
Yvette Cooper eta Jean-Noel Barrot Erresuma Batuko eta Frantziako Atzerri ministroek Israelgo agintariei eskatu diete errepresaliarik ez hartzeko hainbat herrialdek Palestina estatu gisa aitortu dutela eta. Oraingoz, Benjamin Netanyahu buru duen gobernuak ez du aukerarik baztertu, besteak beste, Zisjordania anexionatzea dago mahai gainean.
Erresuma Batuak emandako pausoa ez doa Israelen interesen kontra, Cooperren arabera, eta, ez hori bakarrik, israeldarren eta palestinarren "segurtasuna errespetatzeko modurik onena" dela gaineratu du.
"Ekialde Hurbilean bakea eta justizia babestearekin dauka zerikusia", adierazi du Cooperrek astelehen honetan BBC katean egin dioten elkarrizketan. Horrez gain, bi estatuen konponbidea suspertzeko Erresuma Batuak duen erantzukizuna azpimarratu du.
Frantziako diplomaziaren buruak, bere aldetik, iragarri du gaurkoa bakearentzat "egun handia" dela, aurrez Erresuma Batuak, Australiak eta Kanadak egin bezala, Frantziak ere Palestina estatu gisa aitortzea espero baita.
TF1 telebista kateari egin dioten elkarrizketan, Frantziarentzat "garaipen diplomatiko handia" dela nabarmendu du, Saudi Arabiarekin batera bi estatuen konponbidea bultzatzeko NBEk antolatutako goi-bileraren bultzatzaile den heinean.
Israelek errepresaliarik hartuko ote duen galdetuta, aurreratu du hori gertatuko balitz Frantziak "irmotasunez" erantzungo duela.
Alemania, zain
Alemaniak oraingoz ez du Palestina estatu gisa aitortzeko asmorik. Johann Wadephul Atzerri ministroak astelehen honetan esan duenez, aukerarik egingarriena da pauso hori amaierarako uztea, hots, aldeek bakea sinatzen dutenerako.
Palestina estatua bihurtzea da, Wadephulen arabera, bakea lortzeko aukera bakarra. Hala ere, bide horretan pausorik eman aurretik balizko bake negoziazioek zer ematen duten itxarotearen alde egin du.
Epe motzera, ordea, berehalako su-etena adostea eta Hamasek bahituta dituen lagun guztiak askatzea jarri ditu helburu gisa.
Bestalde, azpimarratu du Israelek "okupatutako lurraldeak anexionatzea" Nazioarteko Zuzenbidea urratzea izango litzatekeela.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
NBEk gerra eta gizateriaren aurkako krimenak leporatu dizkio Errusiari, Ukrainan egindako gehiegikeriengatik
Ikertzaileek Ukrainako zibilen aurkako eraso indiskriminatuak salatu dituzte.
EBko Zibersegurtasun Agentziak "hirugarrenen zibereraso" bati egotzi dizkio zenbait aireportutan asteburuan izandako gora-beherak
Egoera horren ondorioz, aireportuek eskuz izapidetu behar izan zituzten fakturazioak eta ontziratzeak, boligrafo eta papelez. Ondorioz, hegaldi asko atzeratu eta bertan behera utzi behar izan zituzten lehen orduetan, nahiz eta gorabeherak asteburu osoan zehar izan.
Frantziako hainbat udalek entzungor egin diote Barne ministroari eta Palestinako banderak zabaldu dituzte
Bruno Retailleau Barne ministro kontserbadoreak Alderdi Sozialistaren ekimenaren kontrako jarrera agertu du, "neutraltasunaren kontrako ekintza" dela argudiatuz. Hori dela eta, zuzentarau bat jarri du martxan, Justiziak udal horien aurka egin dezala eskatzeko.
Zer da Palestinako Estatua onartzea?
Palestinako Estatuaren onarpena nazioarteko eztabaidaren erdigunera itzuli da, Erresuma Batuak, Kanadak eta Australiak pausoa eman berri duten honetan. Baina... Zer dakar herrialde batek Palestinako Estatua onartzeak? Hona hemen gakoak.
Zein da Libanoren egoera Israelen erasoaldia eta urtebetera?
Herrialdeak Israelen erasopean jarraitzen du, eta berreraikuntzarako dirurik gabe, duela urtebete Israelen aldetik jasan zuen aire-kanpainaren ondoren.
Zein herrialdek onartzen dute Palestina estatu independente gisa?
Zerrenda 150 herrialdek baino gehiagok osatzen dute. Gainera, orain mendebaldeko potentzia ekonomiko handiak batu dira, tartean Kanada, Erresuma Batua eta Frantzia.
Frantziak Palestinako Estatua aitortuko du gaur
Frantziaren, Erresuma Batuaren eta Kanadaren aitortzarekin, Palestinako Estatuak mendebaldeko potentzia ekonomiko handienetako batzuen babesa lortu du.
Trumpek "martir" gisa izendatu du Charlie Kirk, Arizonan egin dioten hileta jendetsuan
Ekintzaile ultraeskuindarraren hilketa herrialde "osoari" egindako erasotzat jo du presidente estatubatuarrak, eta alargunak, bere aldetik, hiltzailea barkatzen duela adierazi du.
90.000 pertsona inguru elkartu dira Arizonan, Charlie Kirken omenaldi ekitaldian
Arizonan, State Farm futbol estadioan antolatu dute Charlie Kirken aldeko omenaldia. Irailaren 10ean hil zuten tiroz gazte ultraeskuindarra eta AEBetako toki guztietatik joandako 90.000 lagun elkartu dira hura omentzeko. Estadioak 70.000 lagunentzat du lekua, baina beste 20.000 eserleku ere jarri dituzte bertaratuei lekua egiteko. Segurtasun neurriak ikaragarriak dira estadio inguruan. Jende askok gaua ere inguruetan pasa du omenaldira joateko.