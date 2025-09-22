PALESTINA
Frantziak eta Erresuma Batuak Palestina estatu gisa aitortzeagatik errepresaliarik ez hartzeko eskatu diote Israeli

Alemaniak oraingoz ez du Palestina estatu gisa aitortzeko asmorik. Are gehiago, bide horretan pausorik eman aurretik balizko bake negoziazioek zer ematen duten itxarotea defendatu du.

Starmer eta Macron, elkarrekin, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Yvette Cooper eta Jean-Noel Barrot Erresuma Batuko eta Frantziako Atzerri ministroek Israelgo agintariei eskatu diete errepresaliarik ez hartzeko hainbat herrialdek Palestina estatu gisa aitortu dutela eta. Oraingoz, Benjamin Netanyahu buru duen gobernuak ez du aukerarik baztertu, besteak beste, Zisjordania anexionatzea dago mahai gainean. 

Erresuma Batuak emandako pausoa ez doa Israelen interesen kontra, Cooperren arabera, eta, ez hori bakarrik, israeldarren eta palestinarren "segurtasuna errespetatzeko modurik onena" dela gaineratu du. 

"Ekialde Hurbilean bakea eta justizia babestearekin dauka zerikusia", adierazi du Cooperrek astelehen honetan BBC katean egin dioten elkarrizketan. Horrez gain, bi estatuen konponbidea suspertzeko Erresuma Batuak duen erantzukizuna azpimarratu du.

Frantziako diplomaziaren buruak, bere aldetik, iragarri du gaurkoa bakearentzat "egun handia" dela, aurrez Erresuma Batuak, Australiak eta Kanadak egin bezala, Frantziak ere Palestina estatu gisa aitortzea espero baita. 

TF1 telebista kateari egin dioten elkarrizketan, Frantziarentzat "garaipen diplomatiko handia" dela nabarmendu du, Saudi Arabiarekin batera bi estatuen konponbidea bultzatzeko NBEk antolatutako goi-bileraren bultzatzaile den heinean. 

Israelek errepresaliarik hartuko ote duen galdetuta, aurreratu du hori gertatuko balitz Frantziak "irmotasunez" erantzungo duela. 

Alemania, zain

Alemaniak oraingoz ez du Palestina estatu gisa aitortzeko asmorik. Johann Wadephul Atzerri ministroak astelehen honetan esan duenez, aukerarik egingarriena da pauso hori amaierarako uztea, hots, aldeek bakea sinatzen dutenerako. 

Palestina estatua bihurtzea da, Wadephulen arabera, bakea lortzeko aukera bakarra. Hala ere, bide horretan pausorik eman aurretik balizko bake negoziazioek zer ematen duten itxarotearen alde egin du.

Epe motzera, ordea, berehalako su-etena adostea eta Hamasek bahituta dituen lagun guztiak askatzea jarri ditu helburu gisa. 

Bestalde, azpimarratu du Israelek "okupatutako lurraldeak anexionatzea" Nazioarteko Zuzenbidea urratzea izango litzatekeela. 

 

