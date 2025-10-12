Israel
Dena prest Reimgo base militarrean Hamasen esku dauden 20 gatibuak jasotzeko

Dena prest Reim base militarrean Hamasen esku dauden 20 gatibuak jasotzeko.
18:00 - 20:00
Mikel Reparaz, EITBko nazioarteko burua. Bideotik ateratako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Dena prest da Israelen Hamasen esku dauden 20 presoak jasotzeko. Talde palestinarrak jakinarazi duenez, presoak taldekatuta daude nazioarteko Gurutze Gorriaren esku uzteko zain.

Hamas Israel Munduko albisteak Palestina Ekialde Hurbila

