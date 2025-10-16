Frantzia
Sébastien Lecornu makronistaren gobernuaren aurkako bi zentsura-mozioek porrot egin dute

Ezkerreko LFIk aurkeztutako mozioa babestu du Marine Le Penen eskuin muturrak baina, hala ere 271 boto lortu ditu, aurrera egiteko behar zituen 289 botoen azpitik; Le Penen Elkarte Nazionalak aurkeztutakoa, berriz, 144 boto lortu ditu.

Paris (France), 16/10/2025.- French Prime Minister Sebastien Lecornu arrives at the French National Assembly prior to a no-confidence vote against his government in Paris, France, 16 October 2025. (Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Sébastien Lecornu gaur Batzar Nazionalera iritsi denean. EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Frantzia Intsumisoaren ezkerrak (LFI) eta Marine Le Penen eskuin muturrak Sébastien Lecornuren bigarren gobernuaren aurka aurkeztutako bi zentsura mozioek ez dute  makronista erorarazteko nahikoa babes lortu Asanblea Nazionalean.

LFIren mozioak, Marine Le Penen eskuin muturrak babestuta ere, 271 boto lortu ditu, aurrera egiteko behar zituen 289 botoen azpitik; eta Le Penen Elkarte Nazionalak aurkeztutakoak, berriz, 144 boto.

LFIk, komunistek, berdeek eta eskuin muturrak iragarria zuten LFIren mozioa babestuko zutela; Errepublikanoek eta, batez ere, Alderdi Sozialistak, ordea, kontrako bidea hartu dute, oro har.

Horrela, Batzar Nazionalak hemezortzi botoko tarte estuagatik soilik baztertu du LFIk gobernuaren aurka aurkeztutako zentsura mozioa, Alderdi Sozialistak Lecornuri aukera bat emateko hartutako erabakiari esker. Babes hori ez diote musutruk eman ordea sozialistek, trukean pentsioen erreforma 2028ko urtarrilera arte (2027ko udaberrirako aurreikusitako presidentetzarako hauteskundeak pasa arte behintzat) bertan behera utziko duela hitz eman die Lecornuk. 

Euren mozioak jasotako zartakoaren ostean, Mathilde Panot LFIko Batzar Nazionaleko taldeburuak iragarri du Emmanuel Macron Frantziako presidentea kargutik kentzeko beste mozio bat aurkeztuko dutela.

Panotek, halaber, Alderdi Sozialistako ekintzaile eta boto-emaileei dei egin die Olivier Faureren buruzagitza sozialistarekin "lerroak hausteko". Faurek, bere aldetik, LFIren zentsura mozioaren alde bozkatu dutenen "hipokrisiaren" aurka egin du.

"Hipokrisia dago Batzar honetan", izan ere, zentsura mozioa babestu dutenek "badakite, onartuko balitz, gobernuak bere aurrekontua lege berezi baten bidez ezarriko lukeela, eta borrokatzen omen duten horren aurkako guztia Frantziako herriari inposatu egingo litzaiokeela" 2026rako Estatuaren kontuak negoziazio parlamentarioan aldatzeko aukerarik eman gabe.

Bestalde, Jordan Bardella Bilgune Nazionala ultraeskuindarreko presidenteak deitoratu duenez, "gehiengo negoziatzaileak bere posizioak salbatzea lortu du gaur, interes nazionalaren kaltetan", eta sare sozialetan iragarri duenez, frantziarrak dira "aurrekontu zigortzaile baten sarraski sozial eta fiskala jasateko prestatzen ari direnak".

"Gaur mozioari uko egin dioten guztiak izango dira herrialdearen etorkizuneko sufrimenduaren erantzule", esan du Bardellak.

Ildo beretik mintzatu da Errepublikaren aldeko Eskuineko Batasuna taldeko buru Eric Ciotti ere, abertzaleen zentsura-mozioan Batasun Nazionalaren eskutik doana. "Frantziak goitik behera datorren sistema bat baino zerbait hobea merezi du", esan du.

Frantziako Gobernua Frantzia Emmanuel Macron Munduko albisteak

