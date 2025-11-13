Bero-bolada
Zergatik eta noiz arte bero hau?

Garai honetan ohikoa izaten da bero-bolada, San Martinetako uda txikia deitzen zaiona gertatu ohi baita, azaroaren erdi aldera. Bolada epel hori Föhn efektuaren ondorioz gertatu ohi da, baina, aurten, bero hori areagotu duen Claudia borraskarekin elkartu da.
Osteguneko egunsentia, Ondarroan. Argazkia: Itziar Alberdi.
Olatz Prat | EITB

Azken eguneratzea

Eguraldiak banatua du euskal gizartea egunotan, beroa atseginez bizi dutenen, gogaituta daudenen eta kezkaz begiratzen diotenen artean. Izan ere, faktore desberdinak medio, udako mailetan dira termometroak.

Asteazkenean, esaterako, 25 ºC-tik gora igo da merkurioa Ipar isurialdeko leku askotan eta 30 ºC-ra ere iritsi dira Pirinio inguruetan.

Garai honetan ohikoa izaten da bero-bolada, San Martinetako uda txikia deitzen zaiona gertatu ohi baita, azaroaren erdi aldera. Bolada epel hori Föhn efektuaren ondorioz gertatu ohi da, baina, aurten, bero hori areagotu duen Claudia borraskarekin elkartu da.

Zer da Föhn efektua?

Föhn efektuaren abiapuntua penintsulara hego-mendebaldetik sartzen den aire heze eta beroa da, zeinak Iberiar meseta eta penintsulako mendilerroak gainditu ahal izateko gora egiten duen. Altuera irabazi ahala hoztu eta lehortu egiten da aire hori (0,6 ºC igotzen den 100 metroko). 

Behin penintsulako mendi-lerroak igarota, jaitsi egiten da berriro ordea masa hori, eta Kantauri isurialdeko mendietara eta Pirinioetara iristerako, konprimatu eta berotu egiten da (1 ºC behera egindako 100 metroko). Beraz, hegoaldetik datorren haize bero hori are beroago, lehorrago eta zakarrago iristen da guregana.

Aurten, gainera, berezko Föhn efektu hori areagotu egin du Atlantikoan bueltaka dabilen Claudia borraska sakonak, oso hegoaldetik ari baita Euskal Herrira aire masa handia bidaltzen. Faktore multzo horrek azaltzen du, beraz, egunotan Euskal Herrian izaten ari den bero- eta haize-bolada.

Noiz arte luzatuko da beroa?

Claudia borraska gerturatzen joan ahala termometroak behera egiten hasiko dira, egunez egun modu progresiboan, penintsularen hego-mendebaldetik hasi eta ipar-ekialderaino.

Penintsularen hegoaldean eta mendebaldean dagoeneko bete-betean ari da jotzen Claudia, baina borraskaren erdigunea ez da iritsiko gurera, nahiz eta eragingo duen.

Ostirala izango da azken bero-eguna. Larunbatean jada termometroek behera egingo dute koskatxo bat eta asteburuan zehar euria ere egingo du han-hemenka, izatekotan, larunbat arratsalde-gau aldera, baina ezez askorik.   

Astelehenean dator benetako aldaketa

Iparraldetik bultzaka datorkio Claudiari antizikloi bat eta horrek ekarriko du haizea iparretik sartzen hastea, eta ondorioz, termometroek kolpetik behera egitea.

Datorren asteko maximoak aste honetan izan ditugun minimoen parekoak izango dira. Maximoak 9-14 ºC artean geratuko dira eta minimoak 5-10 ºC artean. Laino eta euri kontuak izango dira astelehenetik aurrera, zeruetan. Berokiak atera eta erradiadoreak purgatzeko unea. 

