'Mitoaroa III' ikuskizuna San Mames futbol-zelaira iritsiko da 2026ko ekainaren 20an
Zetak taldeak Bilbo aukeratu du bere ikuskizun arrakastatsuaren hirugarren zatirako, Bizkaia euskal kulturaren erdigunean kokatuz.
Mitoaroa III ikuskizunak San Mames futbol-zelaia du jopuntu. 2026ko ekainaren 20an helduko da Zetak taldearen azkena Bilbora, estadio bat beteko duen lehen euskal ikuskizuna izateko irrikaz.
Erronka historikoa izango da. Futbolaren katedrala euskal kulturaren plaza bihurtuta, aurrekaririk ez duen ekitaldi baten agertoki bihurtuko da, euskal kulturaren erdigunera eramango du Bizkaia.
Albiste ederra izan da musikazaleentzat igande goizaldean jasotakoa. Illunbetik (Donostia) egin du taldeak iragarpena, bertan emandako bigarren kontzertuan.
Mitoaroa II ikuskizunaren iraultza teknologikoak XV. mendera eraman gaitu.
Mitoaroa III ikuskizunak, berriz, beste jauzi bat emango du: errealitate distopiko batean gertatuko den showa izango da.
Sarrerak
Sarreren aurresalmenta irailaren 10ean (asteazkena) abiatuko dute, eta salmenta orokorra irailaren 11n (osteguna), 10:00etan.
Musikari buruzko albiste gehiago
'Mitoaroa II' ikuskizunaren backstagean murgildu gara; beste ikuskizun bat
Euskarazko musikan aurrekaririk gabeko ikuskizun honetara 40.000 pertsona bertaratzea espero da. Larunbat honetan, 22:00etatik aurrera jarraitu ahal izango da ETB2n eta PRIMERAN streaming bidezko doako plataforman.
Mitoaroan murgil
Zetakek Illunben eskainiko dituen hiru kontzertuetatik lehena eskaini du bart. Esperientzia berezi eta desberdina. Bertan egon ezin direnentzat, gaur, larunbata, zuzenean izango da ikusgai Primeranen eta EITB2n, 22:00etan.
Ura Bere Bidean kontzertua Donostiara iritsiko da
“Kantuz” ikuskizunak Euskadiko Orkestrako musikariak eta 25 euskal artista eta talde batuko ditu abenduaren 13an, Illunben: Süne, Neomak, Amak, Olatz Salvador, Sua, Eñaut Elorrieta, Xabi Solano, Iñigo Etxezarreta (ETS), Gozategi, Sorotan Bele, Su Ta Gar, Anje Duhalde, Erramun Martikorena, Urko…
Pello Reparaz: "Mitoaroa II Iruñekoa baino lan serioagoa da, eta politikoagoa"
Joan den urtarrilean Navarra Arenan lortutako arrakastaren ondoren, egun gutxi falta dira Zetak taldeak datorren asteburuan Illunben eskainiko duen Mitoaroa ikuskizunaren hiru egunetarako. Pello Reparazek aurreratu digunez, Navarra Arenako Mitoaroaren prekuela izango da eta berrikuntza ugari izango ditu.
Tomatitok eta Antonio "El Turry"k flamenko doinuz bete dute Iruñea
Tomatitoren gitarra eta Antonio "El Turry" kantariaren ahotsa Iruñeko kaleetan entzun dira gaur. Udaletxeko plazan aritu dira, Flamenco on fire jaialdiaren baitan.
Hil egin da Manuel de la Calva, Duo Dinamicoko kidea, 88 urte zituela
Abeslaria Madrilgo Anderson Ospitalean hil da, 1958tik haren bikotekide artistikoa den Ramon Arcusak adierazi duenez.
“Nizugu” opera estreinatuko du Musika Hamabostaldiak
70 interprete igoko dira agertokira “publiko guztientzako moduko opera elebidunean”, Easo Abesbatzak eta Hamabostaldiak bultzatu duten seigarren ekoizpenean.
Sama Abdulhadi, Octave One eta Helena Hauff, Dantz Festival jaialdiko kartelburuak
Musika elektronikoko Donostiako jaialdiaren bederatzigarren edizioa abuztuaren 29an eta 30ean egingo dute, Miramongo anfiteatroan.
Gatibuk dantzan jarri ditu Bilboko Aste Nagusian bildutako jarraitzaileak
Gernikako taldeak giro paregabea sortu du Europa parkean, ostegun gauean eskainitako kontzertuan, jarraitzaileei agur esateko biraren baitan, oholtzatik betiko jaitsi aurretik.