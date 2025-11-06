Kontzertua
Joaquin Sabina euskal publikoa agurtzen hasi da

Joaquín Sabina BECen, "Hola y adiós" birako kontzertuan.
18:00 - 20:00

Ostiralean euskal publikoari behin betiko agur esan aurretik (egun horretan kontzertua du, BECen ostera ere), “Hola y adiós” Joaquin Sabinaren azken bira BECera iritsi da bart. “Lágrimas de marmol” kantua aukeratu zuen emanaldia abiatzeko. 

