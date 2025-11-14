‘Music for a Better World’
Euskal Herria, Ekialdea eta Mendebaldea lotu nahi dituen jaialdi hegokorear baten egoitza

Bakea, identitatea eta gizatasuna sustatu nahi dituen jaialdiaren kontzertu nagusia astelehenean, azaroak 17, izango da, Guggenheim museoan. Hego Koreako musikariak arituko dira, Gorka Hermosa, Garikoitz Mendizabal eta Josu Okiñena musikariekin batera.

Gorka Hermosa eta Garikoitz Mendizabal

Gorka Hermosa eta Garikoitz Mendizabal musikariek kontzertu nagusian parte hartuko dute

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herria 'Music for a Better World' jaialdia hartzen ari da gaur (azaroak 14) hasita. Nazioarteko elkargune hau Hego Korean jaio zen, “Nanse Gum maisu entzutetsuak bultzatuta, Garikoitz Mendizabal euskal musikariarekin eta Unai Urrecho zuzendariarekin batera”. Musikaren eta dantzaren bitartez, jaialdiak “zubiak eraikiko ditu Ekialdearen eta Mendebaldearen artean, tradizioaren eta modernitatearen artean, memoriaren eta etorkizunaren artean, betiere bakea, identitatea eta gizatasuna sustatuz”, antolatzaileen esanetan.

Kontzertu nagusia azaroaren 17an izango da, astelehenean, 19:30ean, Guggenheim Bilbao Museoko Atrioan, eta Euskadiko eta Hego Koreako interpreteak taularatuko dira bertan, besteak beste, hauek: Yubin Ahn (klarinetea), Gorka Hermosa (akordeoia), Ikwhan Ji (gitarra), Hae Ji Kim (bibolina), Garikoitz Mendizabal (txistua) eta Josu Okiñena (pianoa). Dantza tradizionalaz Oinkari Dantza Taldea arduratuko da.

Egitarauaren barruan, besteak beste, honako hauen lanak eskainiko dituzte: Aita Donostia, Marin Marais, Pablo Sarasate, Astor Piazzolla eta George Gershwin.

Sarrerak doakoak dira, baina tokia erreserbatu egin behar da.

Neomak taldea
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Neomak: "Beldurrek eragiten dizkiguten zalantzei abestu diegu"

Euskal folklorea eta elektronika uztartzen dituen proiektua laukote bilakatuta dator "Lazturak orbain" bigarren diskoa aurkezteko. Alaitzek, Garazik, Iratik eta Leirek, nolanahi den, Etxahun Urkizu (bateria) eta Eider Villalba (teklatua eta ahotsak) musikarien laguntza izango dute zuzenekoetan.  "Orbainak ezkutatu beharrean, erakutsi nahi izan ditugu", esan diote Asier Otegui kazetariari "Egun On" saioan, "eraldaketa agerian utzi; indargune direla azpimarratuz, ahultasun gisa hartu beharrean, hausturak eta konponketak historiaren parte baitira".

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

"Kanthoria eta Auto-tunea", euskarazko musikaren historia entzungai eta ikusgai, Bilbon

Azaroaren 6tik abenduaren 4ra, Bilboko Abando Udaltegiak "Kanthoria eta Auto-tunea" Musika Bulegoak paratutako erakusketa hartuko du. Xabier Erkizia ikertzaile eta soinu-sortzaileak komisariatu du erakusketa, eta bidaia bat proposatzen du ahozko tradizioan jasotako lehen kantuetatik hasi eta musika sortzeko forma hibrido eta digital berrietara arte. Erakusketak material dokumentalak, irudiak eta entzuteko gailuak konbinatzen ditu.  Musika; Bereterretxeren khantoria (Kalakan + Euskadiko Orkestra), Bertso Hop (Negu Gorriak), Tesla bat sutan (Merina Gris + Gorka Urbizu).  

