Antton Valverderen antologia kaleratu du Elkarrek
Valverdek 1975etik hamar disko luzetan bildutako kantuen aukeraketa bat egin du Anjel Valdesek. 2 CD-ko argitalpenean, gainera, ekainean Adarra saria jaso zuenean donostiar musikariak interpretatu zituen bi kantu ere sartu dituzte, baita Anjel Lertxundik idatziriko biografia ere.
Zure interesekoa izan daiteke
140 kultura-eragilek "Fair Saturday" antolatu dute "Black Friday" fenomenoaren alternatiba gisa
Ekitaldia asteazken honetan aurkeztu dute Bilbon, "gaur egungo kontsumismoaren adierazpen handienetako bati aurre egiteko".
Euskal Herriko 162 musika taldek Spotify utzi dute
Musikariak Palestinarekin ekimenean batuta, musika plataformari boikot kolektiboa egin diote “sionismoaren kontra eta palestinar erresistentziaren alde”. Entzuleoi eta gainerako musikariei mugimendura batzeko gonbita egin diete gaur Iruñean egindako agerraldian.
Dwarves, Bridge City Sinners eta hamahiru talde gehiago, Azkena Rock Festivaleko Trashville espazioan
Garageari, surfari, psychobillyari eta punkari irekitako agertokiak bere kartel osoa aurkeztu du; besteak beste, Alice Cooper, Social Distortion eta Imelda May ageri dira aurtengo talde eta artisten zerrendaren buruan.
"Hasiera bat" diskoaren birako azken kontzertua eman du Gorka Urbizuk, Victoria Eugenia Antzokian
Gorka Urbizuk igande honetan eman du "Tour Bat" biraren azken kontzertua, Victoria Eugenia Antzokian (Donostia). Lekunberriko musikariak 4 kontzertu eskaini ditu Donostiako antzoki horretan, eta sekulako harrera eta berotasuna jasota, denetan agortu ditu sarrera guztiak. Igandeko kontzertua ikusgai izango da oso osorik ETBn.
Eñaut Elorrieta eta Alos Quartet “Ahots kordak” prestatzen ari dira, kontzertu bakanen sorta
Estreinakoz, Eñaut Elorrietak eta Alos Quartetek kontzertu sorta bat emango dute: "Ahots kordak". Taldea sinplea eta eraginkorra izango da: soka laukote bat, ahotsaz osatua. Bidaia musikal honen lehen geldialdia Tolosan izango da, urtarrilaren 3an. Gasteizen, Zornotzan eta Donibane Lohizunen arituko dira gero.
Euskal Herria, Ekialdea eta Mendebaldea lotu nahi dituen jaialdi hegokorear baten egoitza
Bakea, identitatea eta gizatasuna sustatu nahi dituen jaialdiaren kontzertu nagusia astelehenean, azaroak 17, izango da, Guggenheim museoan. Hego Koreako musikariak arituko dira, Gorka Hermosa, Garikoitz Mendizabal eta Josu Okiñena musikariekin batera.
Bad Bunny eta Ca7riel eta Paco Amoroso argentinarrak, garaile Latin Grammy sarietan
Bad Bunny izar handia eta gaur egungo bikote argentinar ospetsuena, Ca7riel eta Paco Amoroso, izan dira sari gehien irabazi dituztenak, urrezko bosna gramofono jaso baitituzte. Karol G-k abesti onenaren saria irabazi du "Si antes te hubiera conocido" lanarekin, eta Alejandro Sanzek ezustekoa eman du bi gramofono eskuratuta.
Neomak: "Beldurrek eragiten dizkiguten zalantzei abestu diegu"
Euskal folklorea eta elektronika uztartzen dituen proiektua laukote bilakatuta dator "Lazturak orbain" bigarren diskoa aurkezteko. Alaitzek, Garazik, Iratik eta Leirek, nolanahi den, Etxahun Urkizu (bateria) eta Eider Villalba (teklatua eta ahotsak) musikarien laguntza izango dute zuzenekoetan. "Orbainak ezkutatu beharrean, erakutsi nahi izan ditugu", esan diote Asier Otegui kazetariari "Egun On" saioan, "eraldaketa agerian utzi; indargune direla azpimarratuz, ahultasun gisa hartu beharrean, hausturak eta konponketak historiaren parte baitira".
"Kanthoria eta Auto-tunea", euskarazko musikaren historia entzungai eta ikusgai, Bilbon
Azaroaren 6tik abenduaren 4ra, Bilboko Abando Udaltegiak "Kanthoria eta Auto-tunea" Musika Bulegoak paratutako erakusketa hartuko du. Xabier Erkizia ikertzaile eta soinu-sortzaileak komisariatu du erakusketa, eta bidaia bat proposatzen du ahozko tradizioan jasotako lehen kantuetatik hasi eta musika sortzeko forma hibrido eta digital berrietara arte. Erakusketak material dokumentalak, irudiak eta entzuteko gailuak konbinatzen ditu. Musika; Bereterretxeren khantoria (Kalakan + Euskadiko Orkestra), Bertso Hop (Negu Gorriak), Tesla bat sutan (Merina Gris + Gorka Urbizu).