ROCKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Fito & Fitipaldis taldeak 'Aullidos Tour' bira abiatu du Santanderren aretoa beteta

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Fito Cabrales bilbotarra buru duen taldeak Estatuko 28 hiritan joko du bira horren baitan, azken kontzertua eman zuenetik bi urte eta erdi igaro ondoren.

Musika Kantabria Bilbo Fito Cabrales

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X