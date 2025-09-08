ELKARRIZKETA, "EGUN ON"EN

Ubarretxena: "Urtea amaitu baino lehen Gernikako Estatutua betetzeko eginkizuna dugu, eta Jaurlaritza horretan buru-belarri ari da"

18:00 - 20:00
EITB

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea ETB1eko Egun On saioan izan da eta, besteak beste, Madrilen izango dituen bileren gainean galdetu diote. 

Eusko Jaurlaritza EAEko Autonomia Estatutua Politika

