URTE POLITIKO BERRIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAJk eta PSEk "benetako arazoei lotutako politika" defendatu dute, eta EH Bilduk akordiorako bost arlo aipatu ditu

En la tertulia realizada este sábado en el programa 'Parlamento en las Ondas', de Radio Euskadi, los parlamentarios vascos han defendido sus diferentes puntos de vista respecto a los principales retos que abordarán en el nuevo curso político.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Larunbat honetan Radio Euskadiko Parlamento en las Ondas saioan egindako solasaldian, urte politiko honetan dituzten erronka nagusien inguruko ikuspuntuak partekatu dituzte legebiltzarkideek.

EH Bildu PSE EE EAJ Euskadiko Alderdi Popularra Eusko Legebiltzarra Gizartea Sumar Politika Osasuna Eusko Jaurlaritza Etxebizitza

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu