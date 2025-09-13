EAJk eta PSEk "benetako arazoei lotutako politika" defendatu dute, eta EH Bilduk akordiorako bost arlo aipatu ditu
Larunbat honetan Radio Euskadiko Parlamento en las Ondas saioan egindako solasaldian, urte politiko honetan dituzten erronka nagusien inguruko ikuspuntuak partekatu dituzte legebiltzarkideek.
Politikari buruzko albiste gehiago
Podemos Euskadik "zerbitzu publikoak, etxebizitza eta eredu ekonomikoa" izango ditu ardatz urte politiko honetan
Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak, Richar Vaquerok, alderdia erabilgarri izan behar dela azpimarratu du: "Herritarren bizitza hobetuko duten proposamen zehatzekin euskal erakundeetan erabilgarriak izatea eta fiskalizazio zorrotza eta eraikitzailea egitea dira gure lehentasunak".
Donostiak lore-eskaintza egin du frankismoaren biktimen omenez Memoria Historikoaren Egunean
Memoria demokratikoarekin eta 1936ko kolpe militarrean eta diktadura urteetan indarkeria, errepresioa eta erbestea jasan zutenen errekonozimenduarekin duen konpromisoa berretsi du hiriak. Udal agintariek, elkarteek, erakundeetako ordezkariek eta herritarrek parte hartu dute ekitaldian.
Bizkaiko PPko presidenteak eta idazkari nagusiak dimisioa eman dute
Bien iritzian, behar-beharrezkoa da "aldaketa erraztea". Astelehenetik aurrera, Amaya Fernandez izango da kudeaketa batzordeko presidentea.
Amurrion ertzain baten aurkako pintaketak agertu direla salatu du Segurtasun Sailak
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, 'zipaio' deitu diote, eta 'Alde hemendik' idatzi dute horren ondoan.
Euskadik eta Kanariek lankidetza indartzeko aukera dutela nabarmendu du lehendakariak
Imanol Pradales lehendakariak “elkarrizketan, negoziazioan eta akordioetan oinarritutako politikan sakondu" beharra dagoela azpimarratu du Kanarietara egindako lan-bidaian. Ildo horretatik, zientzian, ekonomia urdin jasangarrian edota migrazioan “jauzi bat emateko aukera” dagoela esan du.
Pradalesek Illa hartuko du irailaren 19an
Lehendakariak "proiektuak eta balioak partekatzen dituztenekin aliantzak" bilatu nahi ditu.
Astigarraga eta Usurbil, bizitegi-merkatu tentsionatuko eremu
Horren bidez, Eusko Jaurlaritzak etxegabetzeen aurkako babesa indartu nahi du, etxebizitzarako eskubidea bermatu eta Donostiako metropoli-inguruneko bi udalerri izanik, hiriburuak eragindako tentsio-adierazleak aztertu.
Lehendakaria "oso kezkatuta" dago PP eta Vox alderdien balizko gobernu batekin, birzentralizazioa ekar lezakeelako
"Testuinguru horretan, prest egon behar dugu Euskadi, euskal erakundeak, euskara eta politika publiko guztiak gogor defendatzeko", esan du. Kanarietara egin duen bisitan, errefuxiatuekin lan egiten duten elkarteekin bildu da Imanol Pradales, eta Open Arms ontzian izan da.
Pradales lehendakaria 'Open Arms'eko kideekin bildu da
Lehendakariak eta Nerea Melgosa sailburuak Open Arms ontzira egindako bisitan, Imanol Pradalesek gobernuz kanpoko erakundeak Kanarietan egiten duen lana babestu nahi izan du.