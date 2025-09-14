GASTEIZ
Aranako errefuxiatu zentroarekin demagogiarik ez egiteko eskatu du Anduezak, botoak galtzeko beldurrez

Respecto al centro para personas refugiadas proyectado por el Gobierno español para Vitoria-Gasteiz, el secretario general del PSE-EE ha emplazado al resto de formaciones a evitar la "demagogia" con estos temas, dado que "son lo suficientemente serios como para andar jugando el chalaneo político con ellos".
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak Gasteizen proiektatutako errefuxiatuentzako zentroari dagokionez, PSE-EEko idazkari nagusiak gai horrekin "demagogia" saihesteko deia egin die gainerako alderdiei. Bere iritziz, "badirudi urduri daudela PPk eta ultraeskuinak etekina lor dezaketela".

PSE EE Eneko Andueza Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Espainia Psoe Pedro Sanchez Migrazioa Giza eskubideak Gasteiz Araba Politika

