Erreakzioak: "Sanchezek hauspotutako erridikulu telebisatua" PPrentzat eta "duintasun eredua" Sumarrentzat
Esta mañana Sánchez mostraba su "admiración" a las movilizaciones a favor de Palestina, durante la Vuelta. Horas después, tras la suspensión de la carrera por las protestas, los dirigentes del Partido Popular han cargado contra el presidente del Gobierno español haciéndole responsable de lo sucedido.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que "cuando el presidente de la nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca".
"Lo que consiguió la 'kale borroka' (lucha callejera) alentada por Sánchez y sus ministros: familias y niños corriendo y llorando. Esto no es Madrid", ha escrito en un mensaje en redes sociales en el que ha colgado un video de uno de los momentos de la protesta.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que el Gobierno "ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta" y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "estará orgulloso" del comportamiento de los manifestantes que han provocado la cancelación de la última etapa de la carrera, algo que ha tachado de "ridículo internacional televisado en todo el mundo".
"Yo defiendo la libertad de expresión siempre que no implique violencia ni altercados. No apoyo a Hamás. Tampoco quiero sus aplausos", ha continuado el líder del PP en la red social X.
También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho responsable a Pedro Sánchez, de que la violencia haya "vencido" al deporte. En declaraciones junto a la Fuente de Cibeles, donde esperaba la llegada de los ciclistas, Almeida ha sostenido que es un día "tristísimo" porque Madrid "no se ha desbordado de manifestantes" sino que "Madrid se ha desbordado de violencia, porque lo que ha habido es violencia pura y dura".
"Se ha tirado ciclistas a la calzada, se les ha empujado a la calzada a varios ciclistas, se ha inundado las calles de chinchetas y de cristales para que los ciclistas no pudieran pasar y en su caso, que si pasaban, que tuvieran peligro para su integridad", ha señalado el alcalde, quien ha afeado que algunos vayan a celebrar lo sucedido "como un triunfo, incluyendo el presidente del Gobierno".
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, también ha acusado al presidente del Gobierno de "alentar" con unas "declaraciones incendiarias", igual que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, que ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "animara" a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista, que considera una "vergüenza" para España.
Respuesta del PSOE y apoyo de Sumar
El PSOE ha contestado este domingo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que las protestas propalestinas que han provocado la cancelación de la 21ª y última etapa de la Vuelta Ciclista a España "no ridiculizan la imagen" del país sino que "la honran", y ha advertido que su "indigna" carta "le perseguirá de por vida".
"Las calles de Madrid alzando la voz contra la barbarie no ridiculizan la imagen de España: la honran. Si te indigna más la suspensión de La Vuelta que las 60.000 vidas palestinas arrebatadas, es para hacérselo mirar. Se llama humanidad", ha señalado la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, a través de un mensaje en la red social 'X', un mensaje muy parecido al lanzado en la cuenta oficial de la formación socialista.
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado que las movilizaciones en apoyo a Palestina durante La Vuelta son "un ejemplo de dignidad" y demuestran que la sociedad española no tolera normalizar el "genocidio" en Gaza.
También la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida (IU), ha asegurado que "tenemos que estar orgullosos" tras la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España celebrada en Madrid debido a las protestas propalestinas.
Más noticias sobre política
Milaka pertsona bildu ditu Ernaik Donostian, independentziaren alde eta faxismoaren aurka
Milaka lagun bildu dira igande honetan Donostian, Ernai ezker abertzaleko gazte erakundeak deituta, independentziaren alde. Halaber, Jon Paredes Manot 'Txiki' eta Angel Otaegi omendu dituzte, fusilatu zituzteneko 50. urteurrenean. Amaiur Egurrola Ernaiko bozeramaileak egungo gazte belaunaldiek "borrokaren lekukoa hartzeko" borondatea dutela esan du. "Ekiteko garaia da", adierazi, eta hilaren 27an Iruñeko Anaitasunan eta azaroaren 20an Bilbon mobilizatzeko deia egin du.
Sanchezek "miresmena" agertu die Espainiako Vueltan Palestinaren alde izandako mobilizazioei
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak babestu egin ditu Espainiako Vueltan Palestinaren alde egindako mobilizazioak. Horren hitzetan, Espainia "herri anitza da" bere lurraldetasunean, baina bat egiteko gai da bidezko kausak eta giza eskubideak babesteko. Malagan (Andaluzia) egindako hitzaldi batean egin ditu adierazpen horiek Sanchezek.
Ertzaintzaren oposizioen inguruko irregulartasun salaketa bat ikertzen ari da Auzitegi Nagusia
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak eta Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak El Correo egunkariak gaur argitaratu duen albisteari buruzko iritzia eman dute. Ertzaintzako agenteak hautatzeko prozesuetan manipulazioa izan daitekeelako jarritako salaketaz aritu dira aipatu albistean. Segurtasun Sailetik azaldu dutenez, horren inguruko bi salaketa jarri dituzte epaitegietan. Biak ezetsi dituzte lehen instantzian, baina horietako bat errekurritu egin dute, eta, ondorioz, ez du bere ibilbidea amaitu. Egun, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian dago.
Botoak galtzeko beldurrez Aranako errefuxiatuentzako zentroarekin demagogiarik ez egiteko eskatu du Anduezak
Espainiako Gobernuak Gasteizen proiektatutako errefuxiatuentzako zentroari dagokionez, PSE-EEko idazkari nagusiak gai horrekin "demagogia" saihesteko deia egin du. Anduezaren iritziz, "badirudi urduri daudela PPk eta ultraeskuinak etekina lor dezaketelako".
De Andresek esan du Zuzendaritza Nazionalaren "proposamena" izan dela Bizkaiko PPko zuzendaritza aldatzea
Bizkaiko popularren buruzagitza aldatzearen helburua alderdi horren "gaitasuna hobetzea" dela adierazi du.
Podemos Euskadik "zerbitzu publikoak, etxebizitza eta eredu ekonomikoa" izango ditu ardatz urte politiko honetan
Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak, Richar Vaquerok, alderdia erabilgarri izan behar dela azpimarratu du: "Herritarren bizitza hobetuko duten proposamen zehatzekin euskal erakundeetan erabilgarriak izatea eta fiskalizazio zorrotza eta eraikitzailea egitea dira gure lehentasunak".
Donostiak lore-eskaintza egin du frankismoaren biktimen omenez Memoria Historikoaren Egunean
Memoria demokratikoarekin eta 1936ko kolpe militarrean eta diktadura urteetan indarkeria, errepresioa eta erbestea jasan zutenen errekonozimenduarekin duen konpromisoa berretsi du hiriak. Udal agintariek, elkarteek, erakundeetako ordezkariek eta herritarrek parte hartu dute ekitaldian.
Raquel Gonzalezek Bizkaiko PPko presidente izateari utziko dio, eta Amaya Fernandezek ordezkatuko du oraingoz
Alderdi Popularrak Bizkaiko, Tarragonako eta Gironako presidentetzak berritzea erabaki du. Astelehenetik aurrera, kudeaketa batzorde batek zuzenduko du alderdia Bizkaian, Amaya Fernandez buru duelarik. Aldaketaren helburua "datozen hauteskunde deialdien aurrean, alderdiaren egitura berritzea eta erakunde osoa prest izatea" da.
EAJk eta PSEk "benetako arazoei lotutako politika" defendatu dute, eta EH Bilduk akordiorako bost arlo aipatu ditu
Larunbat honetan Radio Euskadiko Parlamento en las Ondas saioan egindako solasaldian, urte politiko honetan dituzten erronka nagusien inguruko ikuspuntuak partekatu dituzte legebiltzarkideek.