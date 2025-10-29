DANAREN URTEURRENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Virginia Ortiz, GOIDIaren biktima: "Bere eginbeharra alde batera utzi zuena da tragediaren eragilea"

VIRGINIA ORTIZ DANA BIKTIMA
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Virginia Ortiz Riquelmek, GOIDIaren ondorioz Leturren (Albacete) hildako Juan Alejandro Ortizen lehengusuak, esan du tragediaren erantzulea bere ardura alde batera utzi zuena dela. Bere hitzetan, "bizitako tragediaren eragilea" ez zen denboralea izan, "bere egitekoa alde batera utzi zuena" baizik, jakinda hori egiteak heriotzak eragin zitzakeela. 

 

 

Goialdeko depresioa Valentzia Erkidegoa Espainiako gobernua Hondamendi naturalak PP Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

D'Anjouk "tonua apur bat apaltzeko" eskatu dio EH Bilduri, aurrekontuen negoziazioan "konfiantzazko giroa" egon dadin

Noël D'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak Radio Euskadin adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzaren borondatea "entzutea eta akordioak lortzen saiatzea da". "Horretarako eskua luzatuta daukagu, eta beste aldearen jarrera ere horrelakoa izatea eskatzen dugu", adierazi du. "Aurrekontuek zenbat eta babes handiagoa izan, Gobernua sostengatzen duten bi alderdietatik haratago, hobe".

Gehiago kargatu
Publizitatea
X