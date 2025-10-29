Virginia Ortiz, GOIDIaren biktima: "Bere eginbeharra alde batera utzi zuena da tragediaren eragilea"
Virginia Ortiz Riquelmek, GOIDIaren ondorioz Leturren (Albacete) hildako Juan Alejandro Ortizen lehengusuak, esan du tragediaren erantzulea bere ardura alde batera utzi zuena dela. Bere hitzetan, "bizitako tragediaren eragilea" ez zen denboralea izan, "bere egitekoa alde batera utzi zuena" baizik, jakinda hori egiteak heriotzak eragin zitzakeela.
Oihu artean hartu dute Mazon biktimen senideek, Estatu hiletan: "koldarra, puta-kumea eta nazkagarria"
Duela urtebeteko GOIDIan bizitza galdu zuten 237 herritarren omenez Estatu hileta egin dute Valentzian, laikoa, eta ordezkari politikoen hitzaldirik gabea. Biktimen senideen testigantza hunkigarrien aurretik, Carlos Mazon presidentearen aurkako oihuek hautsi dute ekitaldiaren solemnitatea.
Perez Iglesiasek PPri erantzun dio campusetako pintaketak garbitzea EHUri dagokiola
Muriel Larrea PPko legebiltzarkideak Jaurlaritzari eskatu dio EHUko campusetako pintadak "berehala" garbitu ditzala, bere hizetan, espazio "itogarriak" bilakatzen ari direlako "ezker abertzalearen ideiekin bat egiten ez dutenentzat".
Mazonen kontraesan etengabeak
Urtebete pasa da eta oraindik erantzukizun politikoak ez dira argitu. Oraindik inork ez daki Carlos Mazonek arratsalde hartako ordubete erabakigarrian zer egin zuen. Hamaika bertsio eman ditu. Bat bera ere ez da sinesgarria, eta pixkanaka-pixkanaka dena argitzen ari da.
PPk erretiratu egin du Arana zentroari buruzko ekimena, eta ez da gaia eztabaidatuko Legebiltzarrean
EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek erdibideko zuzenketa bat adostu dutela jakin ondoren hartu du erabakia PPk. Ezkerreko alderdiok gaiaren inguruko “adostasun instituzionala” eta “eztabaida eraikitzailea” abiaraztea eskatu behar zuten bihar Gasteizko Ganberan.
Delituak behin eta berriz egiten dituzten gaizkileen zigorrak handituko direla agindu du Sanchezek
Segurtasun arazoa dela onartuta, Juntsek aurkeztutako lege-proposamena tramitatuko duela hitzeman du Espainiako gobernuburuak. EAJk egindako galdera bati erantzunez egin du iragarpena Sanchezek.
Jon Insausti: "Donostia donostiarrok egingo dugu eta donostiarrontzat izango da"
Alkate berriak Eneko Goiaren eskutik jaso du aginte-makila. Jon Insausti "harro" eta "umil" agertu da eta udal Gobernuaren lehentasunak "etxebizitza, segurtasuna, enplegua eta eguneroko bizitza" izango direla aurreratu du.
Jon Insausti Donostiako alkate izendatu dute
Orain arte Kultura, Euskara eta Turismo arduradun izan den EAJko zinegotziak Eneko Goiaren lekukoa hartu du. Goia hamarkada batez izan da Donostiako Udalaren buru.
Sanchezek ez dio Feijoori erantzun, GOIDIaren biktimei zor zaien errespetuagatik: "Gaur ez da eguna"
Kongresuko Osoko Bilkura minutu bateko isilunearekin hasi da, biktimen oroimenez. Ondoren, Alberto Nuñez Feijoo oposizioko buruak ostegun honetan Senatuan 'Koldo auzia'ri buruzko ikerketa batzordean "egia esateko asmoa" ote duen galdetu dio Pedro Sanchezi.
D'Anjouk "tonua apur bat apaltzeko" eskatu dio EH Bilduri, aurrekontuen negoziazioan "konfiantzazko giroa" egon dadin
Noël D'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak Radio Euskadin adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzaren borondatea "entzutea eta akordioak lortzen saiatzea da". "Horretarako eskua luzatuta daukagu, eta beste aldearen jarrera ere horrelakoa izatea eskatzen dugu", adierazi du. "Aurrekontuek zenbat eta babes handiagoa izan, Gobernua sostengatzen duten bi alderdietatik haratago, hobe".