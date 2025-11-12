Diputatuen Kongresua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchezek "politika handia" egiteko eskatu dio Juntsi, "blokeo jarrerarekin bat egin beharrean"

Diputatuen Kongresuko Osoko Bilkuran egin duen lehen hitzaldian, Espainiako Gobernuko presidentea Carles Puigdemonten alderdiari zuzendu zaio, espreski aipatu gabe eta, zeharka ere, jendearen bizitza hobetzea helburu duten legeak bertan behera uzteko arrazoiak eskatu dizkio.

MADRID, 12/11/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles en el Congreso para informar de las últimas cumbres internacionales. EFE/ JJ Guillen
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Diputatuen Kongresuan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak "politika handia" egiteko eskatu dio Juntsi asteazken honetan, "blokeo jarrerarekin bat egin beharrean". Carles Puigdemonten alderdia aipatu gabe egin du, eta zeharka, jendearen bizitza hobetzea helburu duten legeak bertan behera uzteko arrazoiak eskatu dizkio.

Gainera, PPri "oposizio konstruktiboa" egin izana aurpegiratu dio Kongresuko Osoko Bilkuran egin duen agerraldian.

"Orain badirudi beste talde parlamentario batzuk blokeo horrekin bat egin nahi dutela, baina argudio asko aurkitzen badituzte ere, ni ez naiz horietan sartzen, haien arrazoiak izango dituzte... Zer arrazoi, zer argudio daude gure haurrak eta nerabeak ingurune digitaletan babesten dituen lege bat blokeatzeko, negu demografikoa duen eta arazo larria, erantzukidetasuna duen herrialde batean Familien Legea aurrera atera ez dadin? ", galdetu du Sanchezek.

Osasun publikoaren unibertsaltasunari buruzko legea baztertzeko arrazoiak ere eskatu ondoren, azpimarratu du horiek bezala beste ekimen asko ere izapidetzen ari direla eta, onartuz gero, jendearen bizitza hobetuko litzatekeela.

"Horretaz ari gara, jaun-andreok, politika handia egiteaz, herritarren zerbitzura. Herritar horiek bozkatu nahi dutena edo pentsatzen dutena gorabehera", adierazivdu presidenteak. Bestalde, azpimarratu du "jende askok ekintza publikoaren beharra" duela, eta horregatik talde parlamentarioei "adostasun espiritua" eskatu die.

Juntsek Gobernuarekin duen haustura formalizatu du, izapidetzen ari diren eta etorkizunean izango diren legeak blokeatuko ditu eta ez ditu Aurrekontuak babestuko
Pedro Sanchez Espainiako gobernua Diputatuen Kongresua Junts per Catalunya Carles Puigdemont Politika Politika

Zure interesekoa izan daiteke

GRAFCVA309. VALENCIA, 11/11/2025.- El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, conversa con la presidenta de la comisión, Míriam Turiel (Vox), durante su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana, su primera aparición pública tras su dimisión el pasado 3 de noviembre. EFE/Manuel Bruque
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Erantzun beharrean, galdetu egin du Mazonek Ikerketa Batzordean, eta bere betiko aitzakiak erabili

Valentziako Gorteetan egindako Ikerketa Batzordean, indarberrituta azaldu da Carlos Mazon Generalitateko jarduneko presidentea, zeinak azalpenak eman baino gehiago galderak egin dituen, eta ohiko akusazioak zabaldu, Aemet eta Pedro Sanchezen kontra. Catarrojan irekita dagoen ikerketari begira, Mazonek esan du berak ez duela Cecopin inongo ardurarik eta ES Alert mezuaren atzerapena ez zela bere erruagatik izan.

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Jon Insausti: "Udalak ez die uko egingo ez plakari ez Rosa Zarraren memoriari"

Donostiako alkateak berretsi egin du Udalak Rosa Zarraren memoriarekin duen konpromisoa, Zarra Poliziaren ekintzaren biktima izan zela aitortu izana baliogabetzeko Esanek egindako eskaeraren ostean. Hain zuzen ere, haren oroimenez jarritako plakari eraso egin diote. Esan sindikatuak erasoa gaitzetsi du azpimarratuz "onartezina" dela, "eta ez duela Ertzaintza ordezkatzen, ezta zintzotasunez defendatzen dugunak ere".

Gehiago kargatu
Publizitatea
X