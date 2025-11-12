Sanchezek "politika handia" egiteko eskatu dio Juntsi, "blokeo jarrerarekin bat egin beharrean"
Diputatuen Kongresuko Osoko Bilkuran egin duen lehen hitzaldian, Espainiako Gobernuko presidentea Carles Puigdemonten alderdiari zuzendu zaio, espreski aipatu gabe eta, zeharka ere, jendearen bizitza hobetzea helburu duten legeak bertan behera uzteko arrazoiak eskatu dizkio.
Gainera, PPri "oposizio konstruktiboa" egin izana aurpegiratu dio Kongresuko Osoko Bilkuran egin duen agerraldian.
"Orain badirudi beste talde parlamentario batzuk blokeo horrekin bat egin nahi dutela, baina argudio asko aurkitzen badituzte ere, ni ez naiz horietan sartzen, haien arrazoiak izango dituzte... Zer arrazoi, zer argudio daude gure haurrak eta nerabeak ingurune digitaletan babesten dituen lege bat blokeatzeko, negu demografikoa duen eta arazo larria, erantzukidetasuna duen herrialde batean Familien Legea aurrera atera ez dadin? ", galdetu du Sanchezek.
Osasun publikoaren unibertsaltasunari buruzko legea baztertzeko arrazoiak ere eskatu ondoren, azpimarratu du horiek bezala beste ekimen asko ere izapidetzen ari direla eta, onartuz gero, jendearen bizitza hobetuko litzatekeela.
"Horretaz ari gara, jaun-andreok, politika handia egiteaz, herritarren zerbitzura. Herritar horiek bozkatu nahi dutena edo pentsatzen dutena gorabehera", adierazivdu presidenteak. Bestalde, azpimarratu du "jende askok ekintza publikoaren beharra" duela, eta horregatik talde parlamentarioei "adostasun espiritua" eskatu die.
