EH Bilduk "nazioarteko zuzenbidea suntsitzea" eta "Europako hauteskundeetan parte hartu nahi izatea" leporatu dio Trumpi

EH Bilduk "nazioarteko zuzenbidea suntsitzea" eta "Europako hauteskundeetan parte hartu nahi izatea" leporatu dio Trumpi
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

“Trumpek hasiera eman dio bere plan inperialistari, eskuin-muturrari eta boteretsuei mesede egiteko helburuarekin”, esan du Igor Zulaikak, EH Bilduren Nazioarteko Politika eta Harremanetarako arduradunak. “Bakearen, demokraziaren eta autodeterminazio eskubidearen alde elkartu gara”, gaineratu du.

EH Bildu Nicolás Maduro Latinoamerika Venezuela Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Politika

