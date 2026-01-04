EH Bilduk "nazioarteko zuzenbidea suntsitzea" eta "Europako hauteskundeetan parte hartu nahi izatea" leporatu dio Trumpi
“Trumpek hasiera eman dio bere plan inperialistari, eskuin-muturrari eta boteretsuei mesede egiteko helburuarekin”, esan du Igor Zulaikak, EH Bilduren Nazioarteko Politika eta Harremanetarako arduradunak. “Bakearen, demokraziaren eta autodeterminazio eskubidearen alde elkartu gara”, gaineratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Sanchezek legegintzaldia amaitzeko konpromisoa berretsi dio militantziari, eta "ausardia eta irmotasuna" eskatu ditu
Espainiako Gobernuko presidenteak "irmo" gaitzetsi du AEBk Venezuelaren aurka egindako erasoa, eta nazioarteko zuzenbidearen defentsa berretsi du.
Venezuelaren aldeko elkarretaratzeak deitu dituzte Hego Euskal Herrian
Deialdia sare sozialen bidez zabaldu dute. Igande honetan egingo dituzte protestak, 12:30ean, Donostiako Boulevardean, Venezuelak Bilbon duen kontsulatuaren aurrean eta Iruñeko Udaletxe plazan. Ordu erdi geroago, Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan elkartuko dira. Besteak beste, EH Bilduk parte hartuko du bilkura horietan.
Sarek datorren larunbatean Bilboko kaleak betetzeko deia egin du, salbuespenezko politiken amaiera eskatzeko
Datorren larunbatean, hilak 10, ETAko presoen "eskubideen urraketen amaiera eskatzeko" urtero egiten duen mobilizazioan parte hartzeko dei egin dio Sare herritar sareak euskal jendarteari. Manifestazioa "jai giroan" egingo dela eta Alde Zaharrean jarduerak izango direla iragarri dute. Hainbat pertsona ezagunek eramango dute pankarta, Francis Diez abeslaria izango da tartean, eta, besteak beste, Pantxoa eta Peio arituko dira amaierako ekitaldian.
Valentziako goialdeko depresioaren egunean Mazonekin izandako mezu guztiak epaileari bidali dizkio Feijook
Urriaren 29an Mazoni bidalitako "mezu guztiak" igorri dizkiola esan dio PPko buruak epaileari, argi utzita ez dutela "txat horretako mezurik ezabatu". Halaber, Generalitateko presidente ohiaren mezuak eta erantzunak irakur daitezke ere bai.
Urtarrilaren 10ean egingo du EH Bilduk Batzar Nagusia, "Elkarrizketa Nazionalaren" balantzea egiteko
Koalizioaren ustez, 2026 urtea euskal politikagintzan gakoa izango da, eta "lokatzetan dabiltzanen" aurrean egindako lan "konprometitu eta leiala" aldarrikatu du.
EAJ: oposizioa haserre dago herri akordio handietan sartzen ez delako
Joseba Diaz Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramaileak nabarmendu duenez, Euskadiko oposizioa "haserre dago herrialdeko akordio handietan sartzeko gai ez izateagatik", eta haserre horrek "Madrilgo giro politikoaren polarizazioa eta zarata Euskadira ekartzera eraman ditu".
Pradalesek "bere etxea zaindu eta gobernatu" nahi badu, "etxebizitzarako eskubidea bermatzetik" hasi behar duela adierazi du Podemosek
Richar Vaquero Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, bere alderdiak espero du Euskadin "inor ez dela legez kanpokotzat joko", migratzaileei erreferentzia eginez, eta euskarak "batzeko" balio izatea.
Eneko Andueza: "Autogobernu, eskumen eta euskal gizartearen gaineko erantzunkizun gehiagorekin itxi dugu urtea"
Eneko Andueza euskal sozialisten idazkari nagusiak nabarmendu duenez, "PSE-EEk erakunde guztietan bultzatzen dituen politika aurrerakoiek ongizate eta justizia sozial handiagoa dakarte".
Voxek "errealitate oso ezberdina bizitzea" leporatu dio Pradales lehendakariari
Amaia Martinezek, Voxek Eusko Legebiltzarrean duen legebiltzarkide bakarrak, lehendakari "harroa, autokonplazientea eta autokritikarik egiten ez duena" ikusi du. "Euskaldunok arazo asko ditugu eta lehendakariak euskara gehiagorekin, Euskadiren presentzia munduan zehar handituz eta euskal pilotaren ofizialtasunarekin konpontzen ditu", gaineratu du Martinezek.