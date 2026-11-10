'Anboto'ren erdi-askatasuna eta Olarra Guridi eta Agirregabiriaren hirugarren graduak baliogabetu ditu Auzitegi Nazionalak
Auzitegi Nazionaleko (AN) Espetxe Zaintzako Epaitegiak baliogabetu egin du Soledad Iparragirre Anboto ETAko buru ohiari, Espetxe Araudiaren 100.2 artikulua aplikatuz, emandako erdi-askatasuneko erregimena, bai eta Juan Antonio Olarra Guridiri eta Arkaitz Agirregabiriari emandako hirugarren graduak ere. Jose Luis Castro magistratuak aintzat hartu ditu ANko Fiskaltzak Tratamendu Batzordearen proposamenaren aurka aurkeztutako errekurtsoak, Anbotoren kasuan, eta Eusko Jaurlaritzak ETAko beste bi kideei emandako espetxe-neurriei buruz hartutako erabakiak.
Auzitegi Nazionalak duela hilabete batzuk ezeztatu zuen Soledad Iparragirreren erdi-askatasuneko erregimena lehen aldiz. Hala ere, Anboto espetxeratuta dagoen Zubietako (Donostia) espetxeko Tratamendu Batzordeak bigarrenez proposatu zuen erregimen malguagoa izatea, Espetxe Araudiaren 100.2 artikulua jarraituz, eta astelehenetik ostiralera espetxetik ateratzea, boluntariotza-lanak egiteko, espetxera lotara itzultzeko betebeharrarekin.
Astearte honetan ezagututako autoan, Castro epaileak gogorarazi du ez dela ezer aldatu lehen baliogabetzeari dagokionez, eta, aldi berean, zigorra eragin duten delituen larritasuna azpimarratu du, baita 2034ko irailera arte ez duela zigorra behin betiko amaituko ere. Bere ustez, Espetxe Administrazioak ez du proposatu, boluntariotza jardueraz gain, erdi-askatasuneko erregimenaren aplikazioa justifikatzen duen "elementu faktiko edo tratamental berririk".
Olarra Guridiren kasuan, epaileak bilakaera positiboa dagoela adierazi du, baina 100.2 artikuluaren bidez erabakitako garapena epe laburrean gertatu dela uste du, 2025eko uztailean eman baitzitzaion. Ildo horretan, magistratuak uste du hirugarren gradurako denbora gehiago behar dela, aldeko faktoreak daudela egiaztatzeko.
Gainera, azpimarratu du ez dela ahaztu behar kasu honetan terrorismo delitu oso larriak daudela, eta tratamenduen bilakaera balorazio konplexu gisa aztertu behar dela, tratamenduaren berezko faktoreak, kondena betetzea (2032ko irailean amaitzen da) eta erantzukizun zibila ordaintzea uztartuz, biktimei ordaina emateko mekanismo gisa. Horregatik guztiagatik, epaileak uste du komeni dela egungo 100.2 artikuluko erdi-askatasuneko erregimenari eustea.
Hirugarren auto batean, Jose Luis Castrok Arkaitz Aguirregabiriari emandako hirugarren gradua ere ezeztatu egin du, eta 100.2 artikuluko erdi-askatasuneko erregimenean mantentzea erabaki du.