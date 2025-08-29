Urte arteko KPIa % 2,7an mantendu da abuztuan, elikagaien, argindarraren eta erregaien prezioen bilakaera dela eta
Ekainean eta uztailean gora egin ostean, KPIaren urtebeteko tasa egonkor mantendu da. Aitzitik, azpiko inflazioak gora egin du bigarren hilabetez jarraian. Abuztuan hamarren bat hazi da, % 2,4raino.
Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urtebeteko tasa % 2,7an mantendu da abuztuan, Espainiako Estatistika Institutuak (INE) ostiral honetan aurreratutako datuaren arabera.
Bi hilabetez jarraian(ekaina eta uztaila) gora egin ostean, abuztuan eten egin da inflazioaren goranzko joera.
Batez ere, erregaien prezioak (iaz baino gutxiago jaitsi dira), elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak merkatu izanak eta argindarra iazko abuztuan baino gutxiago garestitu izanak eragin du inflazioa bere horretan mantentzea.
Bestalde, azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) hamarren bat hazi da abuztuan, % 2,4raino. Hortaz, apiriletik izandako altuena da.
Azpiko inflazioak bigarren hilabetez jarraian egin du gora.
Abuztuko datu aurreratua datorren irailaren 12an baieztatuko du Espainiako Estatistika Institutuak.
Euriborraren jaitsiera dago hipoteken gehikuntzaren atzean, sektore batzuetan
Guztira 1.922 hipoteka sinatu dira EAEn. Batez beste, 163.000 euro ingurukoak dira, % 2,99ko interes-tasarekin, eta 25 urtera. Hain justu, interes-tasen beherakadak animatu du jendea. Hori eta alokairuaren merkatuaren egoera kaskarra. Paradoxikoki, aldi berean, etxebizitzak garestitzen ari dira. Urteko lehenengo hiruhilekoan % 12 egin du gora prezioak.
Ikasle-egoitza edo pisua? Ikasturte hasierako erabaki handietako bat
Duela urte batzuk alde ekonomiko nabarmena zegoen egoitzan bizi eta beste ikasle batzuekin alokairuko etxean egotearen artean. Bigarren aukera askoz merkeagoa zen. Gaur egun, ordea, arrakala hori murriztu egin da, besteak beste, euskal hiriburuetako pisuen prezioen ondorioz. Hala ere, argi dago abuztu amaieran zailena leku bat aurkitzea dela, egoitzan zein etxea partekatuan.
Etxebizitzen gaineko hipoteka-kopurua % 24 hazi da Euskadin ekainean
Nafarroa, aldiz, jaitsiera izan duen bakarra da Estatuan.
Euskadi eta Nafarroa, batez besteko erretiro-pentsio altuena duten erkidegoen artean
Gizarte Segurantzak 13.620,8 milioi euro erabili ditu abuztuan kotizaziopeko pentsioen hileko nomina arrunta ordaintzeko, eta kopuru horren ia hiru laurden, erretiro-pentsioetarako.
Enplegu erregulazioko espedientearen kaleratzeak 22tik 14ra jaitsi ditu Serveok, eta langileek greba abiatu dute
Enpresak banan-banan negoziatuko du kaleratutako langile bakoitzarekin. Sindikatuek salatu dute Bridgestoneko langileak atzeman dituztela Serveoko beharginen lanak egiten, greba hasi eta bi ordura.
Bigarren Hezkuntzan eta Lanbide Heziketan eskainitako irakasle-plazen % 17 hutsik geratu dira Nafarroan
Eskainitako 473 plazetatik 84 ez dira bete. Lehen Hezkuntzan, berriz, ia ez da lanposturik geratu bete gabe.
Correosek aldi baterako etengo ditu balio txikiko paketeen bidalketak Estatu Batuetara eta Puerto Ricora
Correosek ostiral honetan ohar baten bidez jakitera eman duenez, Estatu Batuetako aduana-arauak aldatu dira, balio txikiko bidalketei aplikatzen zitzaien muga-zergen salbuespena kentzeko. Ondorioz, Correos-ek mota horretako bidalketak 24ko (igandea), 23:59ra bitartean soilik onartuko ditu.
AEBko banku zentrala interes-tasak jaistea aztertzen ari da
Jerome Powell Erreserba Federaleko presidenteak Trumpen garaiko lehen murrizketa iradoki du, eta New Yorkeko burtsak gora egin du.
Grebari amaiera emateko enpresaren eta Udalaren jarrera “arduragabea” kritikatu dute Gasteizko lorezainek
Ohartarazi dutenez, "ez da gatazkaren amaiera ikusten" eta euren lan-aldarrikapenak babesteko herritarren sinadurak biltzen hasi dira.