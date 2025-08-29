INFLAZIOA
Urte arteko KPIa % 2,7an mantendu da abuztuan, elikagaien, argindarraren eta erregaien prezioen bilakaera dela eta

Ekainean eta uztailean gora egin ostean, KPIaren urtebeteko tasa egonkor mantendu da. Aitzitik, azpiko inflazioak gora egin du bigarren hilabetez jarraian. Abuztuan hamarren bat hazi da, % 2,4raino.

Elikagaien eta elektrizitatearen prezioak erregaiena konpentsatu du. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urtebeteko tasa % 2,7an mantendu da abuztuan, Espainiako Estatistika Institutuak (INE) ostiral honetan aurreratutako datuaren arabera.

Bi hilabetez jarraian(ekaina eta uztaila) gora egin ostean, abuztuan eten egin da inflazioaren goranzko joera. 

Batez ere, erregaien prezioak (iaz baino gutxiago jaitsi dira), elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak merkatu izanak eta argindarra iazko abuztuan baino gutxiago garestitu izanak eragin du inflazioa bere horretan mantentzea. 

Bestalde, azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) hamarren bat hazi da abuztuan, % 2,4raino. Hortaz, apiriletik izandako altuena da. 

Azpiko inflazioak bigarren hilabetez jarraian egin du gora.

Abuztuko datu aurreratua datorren irailaren 12an baieztatuko du Espainiako Estatistika Institutuak.

