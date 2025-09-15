ILP
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal gehiengo sindikalak pentsiodunen mobilizazioarekin bat egin du Herri Ekimen Legegilea izapidetzea eskatzeko

ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde ere mobilizatuko dira irailaren 20an EAJri eta PSE-EEri beren jarrera "zuzentzeko" eta gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin parekatzeko ekimena izapidetzea eskatzeko.

PENSIONISTAS PENTSIODUNAK GASTEIZ

Pentsiodunen mobilizazioa. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek hilaren 20an Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduarekin mobilizatzeko deia egin dute, EAJri eta PSE-EEri euren jarrera "zuzentzeko" eta Herri Ekimen Legegilea tramita dezatela eskatzeko.

Eusko Jaurlaritzak dagoeneko adierazi du ekimen horren aurka dagoela, 145.000 sinadura baino gehiagoren babesa lortu zuen arren, "ez delako beharrezkoa eta egungo Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren koherentziaren aurka dagoelako".

Jarrera horrekin, Eusko Legebiltzarrak ziurtasun osoz arbuiatuko du ekimena aintzat hartzea eta izapidetzea, Jaurlaritza sostengatzen duten taldeek, EAJk eta PSE-EEk, gehiengo nahikoa baitute Legebiltzarrean neurria atzera botatzeko.

Protesta gisa, Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak manifestazioak deitu ditu Donostian, Bilbon eta Gasteizen hilaren 20an, eta mobilizazio bat Gasteizen 25ean.

Mitxel Lakuntza eta Garbiñe Aranburu ELAko eta LABeko idazkari nagusiek, ESK, Steilas, Etxalde eta Hiruko ordezkariekin batera, mobilizazioen alde egin dute astelehen honetan, Jaurlaritzaren jarrera "bidegabea" dela iritzita, eta EAJri eta PSE-EEri jarrera "zuzentzeko" eskatu diete.

Lakuntzak adierazi duenez , Eusko Jaurlaritzak Herri Ekimen Legegileari buruz egindako txostena "ez da juridikoa", "politikoa" baizik, eta Jaurlaritzari leporatu dio agerian utzi duela "ez dagoela bere agendan" baldintza ekonomiko txarrenak dituzten pentsiodunen egoerari irtenbidea ematea, horretarako "aitzakiak" diren argudioak erabiliz.

Eman dituzten datuen arabera, gaur egun 90.000 pentsiodun daude EAEn, gehienak emakumeak ( % 70), eta diru-sarrerak gutxieneko soldatatik beherakoak dira. Horietatik 15.000 inguruk Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DBE) bidez jasotzen dute pentsioaren osagarri bat; beraz, "% 83 Eusko Jaurlaritzaren babesetik kanpo geratzen da", salatu du Lakuntzak.

Ildo beretik, Garbiñe Aranburuk "oso larri" jo du Eusko Legebiltzarrean gai horri buruzko eztabaida ukatzea, eta ohartarazi du ez dutela ontzat emango ekimena "eztabaidatzea ez den beste aukerarik".

Pentsiodunak berriro bildu dira pentsioak LGSrekin parekatzea eskatzeko
Euskal pentsiodunek manifestazioa egingo dute hilaren 20an, Jaurlaritzak pentsioen osagarriari buruzko ILPa errefusatu ostean
Pentsioak 2024 Euskal Autonomia Erkidegoa EAJ PSE EE Sindikatuak lab sindikatua Ela Sindikatua STEILAS ESK Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Abian da siderurgiako mahai sektoriala, muga-zergen eraginaren diagnosi partekatua egin eta laguntza-bideak aztertzea xede dituela

Mahaiaren lehen bileran, Mikel Jauregi sailburuak sektore siderurgikoarekiko erakundeen konpromisoa nabarmendu du. Azaldu duenez, sektore horrek nazioarteko merkataritzarekiko esposizio handia du, eta funtsezkoa da Euskadiko egitura esportatzailean, eta Trumpek ezarritako % 50eko muga-zergek sektorearen lehiakortasuna kolokan jarri dute. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskadira iritsiko den zenbatekoa jakin zain, Eusko Jaurlaritzak txalotu egin du elektrifikazioan aurreikusitako inbertsioa

Mikel Jauregi Industria sailburua pozik agertu da Rajoyren garaian ezarritako inbertsio-mugak ezabatzeko formulak aurkitu dituelako Espainiako Gobernuak, eta, aldi berean, positibotzat jo du inbertsio-hazkundea neurri handi batean industriari zuzenduta egotea. Datorren astean aldebiko bilera bat egingo dute bi administrazioek, proposamenaren xehetasunak zehazteko. 

Gehiago kargatu