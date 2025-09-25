Eusko Legebiltzarrak ez du onartu gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea tramitera eramatea
EAJk, PSE-EEk eta Voxek kontra bozkatu dute, PP abstenitu egin da eta EH Bilduk eta Sumarrek ekimena babestu dute.
145.000 sinadura bildu dituen herri-ekimen legegilea tramitatzea baztertu du Eusko Legebiltzarrak, EAJren, PSE-EEren eta Voxen kontrako botoekin, PPren abstentzioarekin eta EH Bilduren eta Sumarren babesarekin.
Imanol Pradalesen Gobernuak emandako kontrako irizpidearen ondoren aurreikus zitekeen bezala, EAJk eta PSE-EEk ekimena aintzat hartzearen aurka bozkatu dute. Voxek ere kontra eman du botoa, eta PP abstenitu da. EH Bilduren eta Sumarren babesa baino ez du jaso.
Herri ekimen legegile hori Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduaren eskutik iritsi zen Ganberara, eta 145.000 euskal herritarren sinaduren babesa du. Plataformaren bozeramaile Ana Mezok eman dio hasiera eztabaidari, eta kolektiboa "etsita, harrituta eta haserre" dagoela azaldu du.
Bozketa egin baino lehen eta taldeek euren iritziak eman aurretik, sozialistei zuzendu zaie, "etxean eztabaidatzea ukatzen" ari direla esateko.
Bestalde, EAJk eta PSE-EEk pentsioen sistema publikora jo dute, eta berretsi dute proposamena ez dela bideragarria, ez juridikoki, ez ekonomikoki.
Atzera botatako testuak pentsioak osatzeko euskal sistema bat sortzea eskatzen du, Euskadin bizi diren eta erroldatuta dauden 60 urtetik gorako pentsiodun guztien gutxieneko diru-sarrerak gutxiengo saldataren % 100aren baliokidea izatea bermatzeko. 2025ean ezarritako gutxieneko soldata 1.184 euro gordinekoa da, 14 ordainsaritan banatuta.
