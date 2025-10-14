BANKA
Bankuan akzioak dituzten Sabadellen bezeroen % 2,8k onartu dute BBVAren eskaintza

Akziodun horiek Sabadell bankuaren kapitalaren % 1,1 ordezkatzen dute. Kataluniako bankuak azaldu duenez, bezero diren akziodun txikiak kapitalaren % 30,8ren jabe dira. 

Sabadell bankuaren egoitza, Bartzelonan. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sabadell bankuan akzioak dituzten bezeroen % 97,2k baztertu egin dute BBVAk Kataluniako bankua erosteko egindako eskaintza publikoa, Sabadellek astearte honetan jakinarazi duenez. Halaber, baiezkoa eman duten horiek kapitalaren % 1,1 baino ez dute ordezkatzen. 

Kataluniako bankuak Balore Merkatuaren Espainiako Batzordera igorritako informazioaren arabera, akziodun eta bankuko bezero diren horiek (akziodun txikiak) kapitalaren % 30,8aren jabe dira

Gauzak horrela, akziodun diren Sabadellen bezeroetatik % 2,8k soilik onartu dute BBVAk egindako eskaintza, hots, Sabadellen 4,8376 akzioko BBVAren akzio bat eskuratzea. 

Datu horiek mahai gainean, ikusi beharko da BBVAk Sabadell erosteko egindako eskaintza publikoa zertan gelditzen den. Aurrera aterako ez balitz, ez da baztertzen BBVAk beste saiakera bat egitea. Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak datorren ostiralean jakinaraziko du eskaintza onartu den ala ez. 

BBVAk Sabadellen akziodunen % 50en babesa lortzea jarri zuen baldintza gisa. Hala ere, % 30eko langa gaindituz gero, beste eskaintza bat egin ahalko luke. 

Edozein kasutan, bigarren eskaintza aurkeztu ala ez BBVAren administrazio kontseiluaren erabakia izango da. 

Carlos Torres buru duen bankuak esana du bigarren eskaintza hori lehenengoaren baldintza berdinetan egingo litzatekeela. Sabadellek, aldiz, gehiago eskatzen du. 

Kontuak kontu, Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak erabakiko ditu prezio "ekitatiboa" zehazteko irizpideak. 

BBVA eta Sabadell aste honetan daude EEPren emaitzen zain, eta CNMVk ostiralean argitaratuko du.
