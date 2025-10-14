Bankuan akzioak dituzten Sabadellen bezeroen % 2,8k onartu dute BBVAren eskaintza
Akziodun horiek Sabadell bankuaren kapitalaren % 1,1 ordezkatzen dute. Kataluniako bankuak azaldu duenez, bezero diren akziodun txikiak kapitalaren % 30,8ren jabe dira.
Sabadell bankuan akzioak dituzten bezeroen % 97,2k baztertu egin dute BBVAk Kataluniako bankua erosteko egindako eskaintza publikoa, Sabadellek astearte honetan jakinarazi duenez. Halaber, baiezkoa eman duten horiek kapitalaren % 1,1 baino ez dute ordezkatzen.
Kataluniako bankuak Balore Merkatuaren Espainiako Batzordera igorritako informazioaren arabera, akziodun eta bankuko bezero diren horiek (akziodun txikiak) kapitalaren % 30,8aren jabe dira.
Gauzak horrela, akziodun diren Sabadellen bezeroetatik % 2,8k soilik onartu dute BBVAk egindako eskaintza, hots, Sabadellen 4,8376 akzioko BBVAren akzio bat eskuratzea.
Datu horiek mahai gainean, ikusi beharko da BBVAk Sabadell erosteko egindako eskaintza publikoa zertan gelditzen den. Aurrera aterako ez balitz, ez da baztertzen BBVAk beste saiakera bat egitea. Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak datorren ostiralean jakinaraziko du eskaintza onartu den ala ez.
BBVAk Sabadellen akziodunen % 50en babesa lortzea jarri zuen baldintza gisa. Hala ere, % 30eko langa gaindituz gero, beste eskaintza bat egin ahalko luke.
Edozein kasutan, bigarren eskaintza aurkeztu ala ez BBVAren administrazio kontseiluaren erabakia izango da.
Carlos Torres buru duen bankuak esana du bigarren eskaintza hori lehenengoaren baldintza berdinetan egingo litzatekeela. Sabadellek, aldiz, gehiago eskatzen du.
Kontuak kontu, Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak erabakiko ditu prezio "ekitatiboa" zehazteko irizpideak.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Euskadik 20 mila milioi euro baino gehiago bilduko du estreinakoz
Finantzen Euskal Kontseiluak aspaldian jarritako helburu muga, beraz, gaindituko da, ekonomiaren ziurgabetasunak markaturiko garaia izanagatik ere. Iaz baino % 9,4 gehiago bilduko dute EAEko ogasunek.
Euskal gazteria ia 30 urterekin emantzipatzen da, Europako batez bestekoa baino 4 urte beranduago
Gazteen Euskal Behatokiak egindako azken ikerketaren arabera, emakumezkoak gizonezkoak baino ia urtebete lehenago emantzipatzen dira.
Urriaren 15eko greba orokorrerako gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu Eusko Jaurlaritzak
Lan Sailak sinatu agindua, eta asteazken honetan argitaratu da. Horretan, funtsezko sektoreetan mantendu beharreko funtsezko prestazioak ezartzen da, hala nola osasuna, garraioa, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, energia eta justizia.
Joel Mokyr, Philippe Aghion eta Peter Howitt ekonomialariek irabazi dute 2025eko Ekonomiaren Nobel saria
Suediako Zientzien Errege Akademiak hiru ekonomialariak saritu ditu "berrikuntzak bultzatutako hazkunde ekonomikoa azaltzeagatik".
EHUko Ikasle Kontseiluak bat egin du urriaren 15erako Palestinaren alde deitutako greba orokorrarekin
Ikasle Kontseiluak ohar bidez azaldu duenez, indarkeria amaitzea eta palestinarren giza eskubideak babestea eskatzen duten mobilizazioetan parte hartzea errazteko asmoz deitu dute etenaldi akademikoa.
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak ostiralean argitaratuko du BBVAren eskaintzari buruzko emaitza
Baliteke BBVA Sabadell erosteko eskaintza publikoa egitera behartzea, besteak beste.
Villavesetako langileek greban jarraitzearen alde egin dute, oso bozketa estu batean
Garraio publikoko langileen % 50,6k egin dute grebaren alde; sei botoko aldeagatik gailendu da aukera hori. TCC enpresak ohartarazi du ez duela negoziatuko lanuztea bertan behera utzi arte.
Mondragon Korporazioko Diknua kooperatibak 1,5 milioi ordaindu ditu Ternuagatik eta 56 lanpostu mantenduko ditu
Donostiako Merkataritza arloko 1 zenbakiko Epaitegiak konpainiaren 56 enpleguak Euskadin mantentzea ekarriko duen operazioa baimendu du, "lan-baldintzak eta antzinatasuna errespetatuz".
Honelakoa da Internet bidezko iruzurren aurkako banku-egiaztapen berria
Hemendik aurrera, hartzailearen izena eta IBAN kodea bat ez badatoz, erabiltzaileari jakinaraziko dio bankuak, transferentzia bidezko iruzurrak errotik mozteko.