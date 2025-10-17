BBVA EEP
Euskadin duen presentzia indartzen jarraitzeko deia egin dio Eusko Jaurlaritzak BBVAri

Sabadellen gaineko EEPren bidea amaitu ostean, lehendakaritzako iturriek gogoratu dutenez "bi enpresa pribaturen arteko operazioa zen akziodunek erabaki behar zuten eta erabaki dute". Hala ere, "finantza-sektore sendo, lehiakor eta errotua izatea ona eta beharrezkoa" dela nabarmendu du, bai Euskadiko bai Kataluniako ekonomientzat.

BBVAren sukurtsala
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sabadellen gaineko EEPren bidea amaitu ostean, Euskadin duen presentzia indartzen jarraitzeko deia egin dio Eusko Jaurlaritzak BBVAri, lehendakaritzako iturriek adierazi dutenez. 

Pasa den astean Imanol Pradales lehendakariak nabarmendu zuenez, bururaino eramatekotan, BBVAren EEPa ona izango zela bai Euskadirentzat, bai Kataluniarentzat, haren hitzetan, "finzantza arloan halako sendotze bat" behar delako, eta "finantza-sektore sendo eta lehiakorra" izatea garrantzitsua delako. 

EEP hori burutu ez dela ikusirik, lehendakaritzako iturriek gogoratu dutenez "bi enpresa pribaturen arteko operazioa zen akziodunek erabaki behar zuten eta erabaki dute". Hala ere, "finantza-sektore sendo, lehiako eta errotua izatea ona eta  beharrezkoa" dela nabarmendu du, izan Euskadiko izan Kataluniako ekonomientzat.

Iturri berdinek gogorarazi dutenez, BBVA "euskal banku bat da, Bilbon sakon errotua eta Euskadirekiko konpromiso ibilbide luzeduna. Azken garaietan pauso garrantzitsuak eman ditu gure herrian presentzia, ekarpena eta eragin ekonomiko eta finantzarioa indartzeko. Hori da bidea". 

Horregatik, "norabide horretan sakontzen" jarraitzearen alde agertu da, "harremanak finkatuz eta itzulkin konpartitu handiagoa sortuz, bai Euskadirentzat, bai bankuarentzat berarentzat. Aro berri bat zabaltzen da BBVArentzat, eta baita Euskadik bere finantza-entitate nagusienetako bat denarekin dituen harremanak egonkortu eta indartzeko ere". 

 

