EAEko langabezia tasa % 5,7ra jaitsi da bigarren hiruhilekoan, 13.200 langabe gutxiago zenbatuta

Azken urtean, landunen kopuruak gora egin du (17.600 pertsona gehiago), eta langabezia tasa % 7,5etik % 5,7ra murriztu da. 

Lanbideren bulego bat. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia tasa % 5,7koa zen aurtengo bigarren hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoan baino 1,3 puntu gutxiago (13.200 langabe gutxiago), Eustat Euskal Estatistika Institutuak bildutako datuen arabera. 

Landunen kopuruak gora egin du (18.900 pertsona gehiago), eta jarduera-tasa (16 urteko eta gehiagoko biztanleak kontuan hartuta) % 56an mantendu da bigarren hiruhilekoan. 

Hori horrela, langabeen kopurua 61.100ekoa izan da eta landunena 1.010.400era iritsi da.

Aurreko hiruhilekoarekin alderatuta (2025eko lehenengoa), behera egin du langabeziak gizonen eta emakumeen artean. Gizonen langabeen tasa puntu eta erdi jaitsi da, % 5,3ra, eta emakumeena, puntu bat, % 6,1era arte. Gazteen (16-24 urte) langabezia tasa % 12,4ra jaitsi da, sei hamarren behera eginda. 

Lurraldeka, eta azken hiruhilekoarekin alderatuta, Bizkaian langabezia tasa 1,3 puntu jaitsi da, % 6,7raino, Gipuzkoan 1,6 puntuko jaitsiera izan du % 4,1era arte, eta Araban langabezia tasa % 5,6koa izan da, lehen hiruhilekoan baino puntu erdi txikiagoa. 

Gipuzkoak du okupazio tasa altuena (% 73,6), eta ondoren daude Araba (% 72,7) eta Bizkaia (% 70,6). 

Sektoreka, landunen kopuruak gora egin du zerbitzuen sektorean (% 1,9), industrian (% 1,7) eta eraikuntzan (% 3,3), Aitzitik, behera egin du lehen sektorean (% 3,2). 

