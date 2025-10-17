EAEko langabezia tasa % 5,7ra jaitsi da bigarren hiruhilekoan, 13.200 langabe gutxiago zenbatuta
Azken urtean, landunen kopuruak gora egin du (17.600 pertsona gehiago), eta langabezia tasa % 7,5etik % 5,7ra murriztu da.
Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia tasa % 5,7koa zen aurtengo bigarren hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoan baino 1,3 puntu gutxiago (13.200 langabe gutxiago), Eustat Euskal Estatistika Institutuak bildutako datuen arabera.
Landunen kopuruak gora egin du (18.900 pertsona gehiago), eta jarduera-tasa (16 urteko eta gehiagoko biztanleak kontuan hartuta) % 56an mantendu da bigarren hiruhilekoan.
Hori horrela, langabeen kopurua 61.100ekoa izan da eta landunena 1.010.400era iritsi da.
Aurreko hiruhilekoarekin alderatuta (2025eko lehenengoa), behera egin du langabeziak gizonen eta emakumeen artean. Gizonen langabeen tasa puntu eta erdi jaitsi da, % 5,3ra, eta emakumeena, puntu bat, % 6,1era arte. Gazteen (16-24 urte) langabezia tasa % 12,4ra jaitsi da, sei hamarren behera eginda.
Lurraldeka, eta azken hiruhilekoarekin alderatuta, Bizkaian langabezia tasa 1,3 puntu jaitsi da, % 6,7raino, Gipuzkoan 1,6 puntuko jaitsiera izan du % 4,1era arte, eta Araban langabezia tasa % 5,6koa izan da, lehen hiruhilekoan baino puntu erdi txikiagoa.
Gipuzkoak du okupazio tasa altuena (% 73,6), eta ondoren daude Araba (% 72,7) eta Bizkaia (% 70,6).
Sektoreka, landunen kopuruak gora egin du zerbitzuen sektorean (% 1,9), industrian (% 1,7) eta eraikuntzan (% 3,3), Aitzitik, behera egin du lehen sektorean (% 3,2).
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
% 10etik gora igo dira BBVAren akzioak burtsan, eta % 6 jaitsi dira Sabadellenak
Irekiera saioan, zehazki, % 10,59 igo dira BBVAren akzioak, 17,35 euroraino.
BBVAk ez du Sabadellen kapitalaren % 26a lortu, eta amaitutzat eman du bankua erosteko eskaintza publikoa
Sabadellen 4,8376 akzioren truke bankuaren akzio berri bat entregatu behar zuen eskaintza indarrik gabe geratu da.
Hondarribiko lorezainek greba mugagabea hasi dute
Udalak azpikontratatutako zortzi lorezainek hitzarmen kolektiboa "benetan" betetzea eskatzen dute, eta beren lan-eskubideak "errespetatzea".
Palestinaren aldeko grebak eta lanuzteek "jarraipen zabala" izan dute, batik bat Hezkuntzan eta industrian
Sindikatuetako iturriek esandakoaren arabera, industrian "eragin handia" izan du, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian. Hezkuntzan, jarraipena % 60koa izan da sektore publikoan eta % 80koa Ikastolen sarean. Eusko Jaurlaritzaren arabera, sare publikoko irakasleen jarraipena % 42koa izan da.
110.000 pertsona baino gehiago irten dira kalera Bilbon, Iruñean, Donostian eta Gasteizen, Palestinaren alde
LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Etxalde eta Hiru sindikatuek manifestazio bateratuak eta oso jendetsuak egin dituzte hiriburuetan eguerdian. ELAk, bere aldetik, egin ditu mobilizazioak eta elkarretaratzeak.
Milaka lagun kalera atera dira Hego Euskal Herrian, Gazako genozidioa salatzeko
Milaka pertsonak parte hartu dute Hego Euskal Herrian sindikatuek eta hainbat gizarte taldek Palestinako herriari babesa adierazteko eta Israelek Gazan egindako genozidioa salatzeko asteazken honetarako deitu dituzten lanuzteetan eta mobilizazioetan.
Irailean, urtearteko KPIa % 3,3raino igo da EAEn, eta % 2,8raino, Nafarroan
Espainiako Estatuan, urtebeteko inflazioa hiru hamarren hazi da, % 3raino.
Albiste izango dira: Palestinaren aldeko lanuzteak, Abalos, epailearen aurrean eta Euskal Herriko Pintxo Txapelketako finala
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Palestinako genozidioa salatzeko lanuzteetan parte hartzeko deia egin dute sindikatuek
ELAk txanda bakoitzeko 4 orduko lanuzteak proposatu ditu. LAB, CCOO, UGT, Steilas, Esk, CGT, Etxalde eta Hiru sindikatuek deialdi bateratua egin dute eta 3 ordu proposatu dituzte. Hala ere, Hezkuntzan greba orokorra deitu da.