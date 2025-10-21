BILBO
Europa Ligako finalak 52 milioi euroko eragin ekonomikoa izan du EAEko ekonomian

Pasa den maiatzean Bilbon jokatutako finalaren inpaktuari buruz Ikertalde taldeak egindako txostenaren arabera, ekitaldiak ia 30 milioi euroko ekarpena egin dio EAEko Barne Produktu Gordinari. 

uefa europa league final bilbao manchester united tottenham aficionados jarraitzaileak foto: efe
2025eko Europa Ligako finala Bilbon. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aurtengo maiatzaren 21ean Bilbon jokatu zen Europa Ligako finalak 52,5 milioi euroko eragin ekonomikoa izan du Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) ekonomian. Edota, beste era batera esanda, zenbateko hori euskal erakundeek kirol ekitaldia sustatzeko jarritako diruaren halako hamahiru da. 

Antolaketa gastua, guztira, 11,52 milioi eurokoa izan da, besteak beste, antolaketaz arduratu diren enpresak eta pertsonak kontratatzeko. Bilboko Udalak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak 2,21 milioi euro jarri zituzten, eta gainerako UEFAk, Espainiako Futbol Federazioak eta bi talde finalistek (Manchester United eta Tottenham). 

Halaber, ekitaldiari lotutako kolektiboek Bilbon edota inguruan egin zuten egonaldiak 2,66 milioi euroko ekarpena eragin zuen.

Ekitaldiak erakarri zituen pertsonek eragindako inpaktu ekonomikoari dagokionez, hau da (turista, bisitari eta bertakoak) gastuaren zenbatekoa 23,83 milioi eurokoa izan da.

Eragindako inpaktu ekonomikoari dagokionez, ia 16,9 milioi eurokoa izan da.

Bilbon jokatutako finalaren inpaktuari buruz Ikertalde taldeak egindako txostenaren arabera, ekitaldiak ia 30 milioi euroko ekarpena egin dio EAEko Barne Produktu Gordinari, 112 euskal enpresa eta 844 langile kontratatuta.  

Eragin ekonomikotik harago

Gorka Iturriaga Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendariak azpimarratu duenez ekitaldiak sortu duen "inpaktua zifretatik harago doa". "Horrelako hitzorduek enplegua sustatzen, tokiko ekonomia dinamizatzen eta, batez ere, gure gizartean kirolaren balioak indartzen dituen ondarea uzten dute: lankidetza, ahalegin partekatua eta herrialde-harrotasuna", gaineratu du. 

Ainara Basurko, Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko diputatuak, bere aldetik,  tamaina horretako nazioarteko ekitaldiak "mundura lurralde ireki, moderno eta lehiakorraren irudia zabaltzeko" balio izan duela nabarmendu du. 

Bestalde, Kontxi Claver, Bilboko Udaleko Garapen Ekonomiko, Merkataritza, Turismo eta Enplegu zinegotziak "ekitaldian parte hartu duten pertsonen balorazio oso positiboa" azpimarratu nahi izan du, gehienek oso esperientzia egokitzat jo dutelako finala. 

