Gipuzkoako Foru Aldundiak "seriotasuna, gardentasuna eta zorroztasuna" eskatu ditu AHTaren zundaketak egiteko
Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak berretsi du "berebiziko garrantzia" duela 'Euskal Y-aren' eta Nafarroako AHTaren arteko lotura Ezkio-Itsasok egitea. AHT Gelditu kolektiboak zulaketa lanak egiten ez laguntzeko eta inolako baimenik ez emateko eskatu die Beasain, Idiazabal, Ataun (Gipuzkoa) eta Bakaikuko (Nafarroa) udalei.
Euskal Y-aren eta Nafarroako abiadura handiko trenaren arteko lotura nola egingo den erabaki gabe dago oraindik. Testuinguru horretan, Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak "seriotasuna, zorroztasuna eta gardentasuna" eskatu dizkio Espainiako Gobernuari, Aralar inguruan egingo diren zundaketa lanei dagokienez.
Foru Aldundiak ohar bidez salatu duenez, Abiadura Handiko Trena Nafarroarekin lotzeko "zundaketak ez dira oraindik hasi", eta, Gipuzkoari dagokionez, "aurreko trazaduraren gainean egitea aurreikusten da, Aralar inguratu gabe".
Mendozak horrela erantzun dio, atzo Jose Antonio Santano Estatu idazkariak Abiadura Handiko Trenaren eta Nafarroaren arteko lotuneari buruz egindako adierazpenei.
"Baieztatzen da Eusko Jaurlaritzak 2018ko alegazioetan egindako proposamena hartzen dela oinarritzat, baina paperaren gainean ikusten dugu orain proposatutako katak ez datozela bat alegazioen dokumentu horretan jasotako trazadura alternatiboarekin, Aralar osorik inguratuko lukeen trazadurarekin, alegia", adierazi du.
Santanok egindako adierazpen publikoak kezkagarritzat jo ditu Mendozak, eta gaineratu du aldaketa horrek azalpen "argia eta zehatza" eskatzen duela.
Halaber, Mendozak berretsi du, azpiegituraren "funtzionaltasunerako eta lehiakortasunerako", "berebiziko garrantzia" duela lotura hori Ezkio-Itsasotik egiteak eta katak "lehenbailehen abiatzeko, baina ondo abiatzeko" eskatu du.
Bestalde, Mendozak "lankidetza leiala eta zintzoa" eskaini dio Garraio Ministerioari "Gipuzkoaren eta gure herriaren etorkizuna jokoan dagoelako".
