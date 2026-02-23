LAN GATAZKA

Tubos Reunidosek bere eskaintza hobetu du: 1.500 euro lan egindako urte bakoitzeko, borondatezko kaleratzeentzat

Amurrioko eta Trapagarango lantegietako enpresa batzordeek euren jarrerari  eutsi diote eta enplegu erregulazio espedientea erretiratzeko eskatu dute.  Kaleratzeen baldintzak ez dituztela negoziatuko esan dute. 

tubos reunidos
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

Tubos Reunidoseko zuzendaritzak Enplegu Erregulaziorako Espedientea (EEE) aurrera ateratzeko eskaintza berri bat egin die langileei. Berrikuntza nagusia da 1.500 euroko pizgarria eskaini diela lan egindako urte bakoitzeko (gehienez 10 urtez) enpresa beren borondatez utziko luketen langileei. Hori bai, martxoak 2a baino lehen onartu beharko lituzkete enpresak jarritako baldintzak. 

Hirugarren aldiz bildu dira gaur Trapagarango eta Amurrioko plantetako langileen ordezkariak eta zuzendaritza. Azken horrek berretsi du 301 langile kaleratu nahi dituela;  274, Amurrion, eta 27, Trapagaranen. 

Joan den asteko bileran egin zuen bere lehen eskaintza enpresak:  60 urtetik aurrerakoei aurre-erretiroak eta kaleratze hitzartuak eskaini zizkien . Gaur, baldintzak hobetu egin dituela ziurtatu du enpresak, espedientearen "inpaktu soziala murrizteko". Zuzendaritzaren arabera, behin behineko kontratua duen beharginei —87 denera— lan egindako urte bakoitzeko 28 eguneko ordainsaria eskaini die, gehienez 12 hilabeteko muga ipinita. 

Langile finkoentzat, berriz, eskaintza ezberdina da, adinaren arabera. Borondatezko kaleratzeen kasuan, lan egindako urte bakoitzeko 30 eguneko soldata jasoko lukete, gehienez 18 hilabetetan, eta horrez gain, 1.500 euro lan egindako urte bakoitzeko (10 urteko muga). Aukera hori baliatu nahiko luketen langileek, martxoak 2a baino lehenago jakinarazi beharko lukete. Kontsultetarako epea martxoaren 9an itxiko da. 

60 urtetik 63ra bitarteko langileentzat aurre-erretiroa hartzea proposatzen du enpresak: 63 urte bete arte soldata gordinaren % 65 jasoko lukete (lehen eskaintzan, % 60 proposatzen zen). Eta adin horretatik aurrera, lan egindako urte bakoitzeko 20 eguneko lansaria eskaintzen da, 12 hilabeteko mugarekin. 

Iaz, Tubos Reunidosek 71,3 milioi euroko galerak izan zituen, eta kopuru horri azken urteotan konpainiak pilatu duen 263,2 milioi euroko zorra gehitu behar zaio. 

Gaurko batzarraren ondoren, zuzendaritzak esan du "ezinbestekoa" dela datozen asteotan espedientearen gaineko akordioa ixtea, enpresa "beste neurri" batzuk hartzera "ez behartzeko". 

Sindikatuek EEE-a erretiratzea eskatu dute, berriro

Bitartean, sindikatuek euren jarrerari eutsi diote eta EEE-a erretiratzeko eskatu diote enpresari. Mahai gainean jarritako eskaintzak negoziatzen ez direla hasi ere egingo esan dute, ez baitute kaleratze bakar bat ere onartuko. 

Oier Bidaurratzaga LABeko ordezkariaren arabera, "kaleratzeen gaineko hobekuntzei buruz" ari da hizketan zuzendaritza. Esan duenez, ez dute eskaintzaren puntu bakar bat ere negoziatuko, eta aurreko astean bezala, bideragarritasun plana eskatu dio enpresari. 

Bide beretik, ESK sindikatuko Gorka Abascalek ere erregulazio espedientea atzera botatzeko eskatu du, eta etorkizunerako plana exijitu die enpresaren arduradunei. 

Bilera egunarekin bat eginez, greba deitu dute gaurko Amurrioko plantan, eta jarraipena erabatekoa izan da.

Trapagaranen, berriz, langileen batzordeak ez du lanuzterik deitu, baina bai LABek eta ESK-k. 

Negoziatzen jarraitzeko hurrengo hitzordua, datorren ostegunean dute, otsailaren 26an. 



