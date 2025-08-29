Amorebietako erasoa
'Koala anaiak' taldeko kide bat atxilotu dute Bilbon, bilatzeko eta atxilotzeko agindua baitzuen

Trafikoko arau-hauste bat egin ostean geldiarazi dute, hainbat hilabetez desagertuta egon ondoren, nahiz eta espetxeratzeko agindua izan Alexandru Ionita hiltzen saiatzeagatik.

agresion amorebieta-etxano

'Koala anaiak' taldeko kideek Alexandru Ionita gaztearen aurkako erasoa grabatu zuten. Erasoaren bideotik ateratako irudia.

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Udaltzaingoak 'Koala anaiak' taldeko kide bat atxilotu du, 2021ean Alexandru Ionita jipoitu zuen taldekoa. 22 urteko gizonezkoa bilatzeko eta atxilotzeko agindua zuen maiatzetik. Izan ere, Auzitegi Gorenak zazpi urte baino gehiagoko kartzela-zigorra berretsi zion, baina zigortuak alde egin zuen.

Abuztuaren 25eko goizaldean atxilotu dute, 04:00etan. Udaltzaingoaren patruila batek Zorrotza auzora zihoala geldiarazi zuen, Montevideo hiribidean, argirik ez zuen bizikleta batean zihoalako. Trafikoko arau-haustea zela-eta salaketa jartzeko geldiarazi ostean, dokumentazioa eskatu zioten, eta datuak sisteman sartutakoan jakin zuten espetxeratzeko agindua zuela indarrean. Hori ikusita, atxilotu egin zuten eta espetxera eraman zuten.

14 urteko espetxe-zigorra jarri zioten hasiera batean, baina Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) zazpi urte, bost hilabete eta 29 egunera murriztu zion, anomalia psikikoagatik aringarria aplikatuta.

Apirilean, zigorraren erdia bete zuenean,  behin-behineko askatasuna eman zioten, hilean bi aldiz epaitegian agertzeko betebeharrarekin. Hala ere, Gorenak maiatzean epai irmoa eman ondoren, ez zen espetxera itzuli eta desagertuta egon da ordutik.

Ertzaintzak orduan baieztatu zuen erasotzaileek gau horretan bertan eremuan beste lapurreta eta eraso batzuetan parte hartu zutela, eta modu antolatuan jarduten zutela. Guztira sei heldu zigortu zituzten, horietatik lau hogei urtera, eta zortzi adingabek hainbat neurri judizial jaso zituzten.

Bitartean, Alexandruk errekuperazioarekin jarraitzen du, egoera begetatiboan, eta etengabeko arreta behar du. Familiaren gertuko iturrien arabera, ezin du ez hitz egin ez oinez ibili, baina hobekuntza txikiak egin ditu klinikako eta etxeko terapia intentsiboei esker.

Sekulako jipoia

2021eko uztailaren 25eko goizaldean, Alexandru Ionita, 24 urteko gazte errumaniarra, jipoi basati baten biktima izan zen, Amorebieta-Etxanoko Jauregibarria parkean.

Hogei bat gaztek, "Koala anaiak" (LHK) izeneko gazte-taldeko kideek, inguratu, ankerkeriaz kolpatu eta erasoa grabatu zuten.

Zornotzako jipoiagatik atxilotutakoak Los Hermanos Koala izeneko gazte talde bateko kideak dira
18:00 - 20:00
