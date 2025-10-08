MEDUSA proiektua
Bilboko metroaren energia, Bilbobusen elikagarri

Bilbobuseko autobus elektrikoak Metro Bilbaoko energiaz baliatzen dira gauean % 100ean kargatzeko
Bilbobuseko autobus elektrikoak Bilboko metroaren energiaz baliatzen dira gauean % 100ean kargatzeko. Bilboko metroaren potentzia Bilbobuseko kotxetegietara eramaten dute, hurbilen dagoen azpiestaziorainoko konexio baten bidez, eta energia 14 karga-puntu desberdinetan banatzen da. 426 tona CO2 aurreztu dira orain arte, proiektu honi esker.

