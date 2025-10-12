Uholdeak eragin ditu 'Alice' depresio isolatuak Balearretan, Eivissan batik bat
Alice goi-geruzetako depresio isolatuak arazoak eragin ditu iberiar penintsulako isurialde mediterraneoan, baita Balear Uharteetan ere. Eivissan, esaterako, uholde handiak izan dira.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Leioako errepidea estaltzeko lanak bukatu dituzte, bi urte eta erdiren ostean
Datorren asteazkenean emango dute amaitutzat lubaki historikoa estaltzeko obra. Lubakia zena 18.000 metro karratuko bulebar bihurtu dute, espaloi eta bide zabalagoak eginez. 20 dezibelio gutxiago jasango dituzte orain bertan. Aurreikusi baino urtebete lehenago bukatu dituzte lanak.
Mauritanian bizi diren herritarren errealitatea: erdiak baino gehiago, pobrezian
Afrika ipar-mendebaldeko herrialde honek 4,4 milioi biztanle ditu. Mauritaniari buruzko hainbat erreportaje eskainiko ditu EITBk, han duten egoera, migrazio irregularraren errealitatea eta horri aurre egiteko dauden proiektuak erakusteko.
Eskisabelek "arkitektura juridiko berri bat" eskatu du "behar bezalako hizkuntza-politikak egin ahal izateko"
Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak azpimarratu du "aspalditik" aldarrikatzen dutela bi hizkuntza ofizialak jakin behar izatea enplegu publikorako sarbidea izateko. Gainera, gogorarazi du eskubide bat eskubide izateko "bizimoduaren eremu guztietan" izan behar dela "gauzagarri".
Ehunka lagun bildu dira Bilbon Begoñako Amaren egunean
Bilbotarrek eta bizkaitarrek Begoñako Amaren erromeria ospatzen dute urriaren 11n. Gaur, ehunka lagun hurbildu dira basilika ingurura giroaz gozatzera, eta txikiteroek ere egin diote gorazarre, Zazpikaleetan. Dantzatu, lore eskaintza egin eta muztioa egin dute mahatsa zapalduta.
MAKUSIren urteko jai erraldoia, haur eta gazteei zuzendutako jarduera-egitarau zabalarekin
EITBk haur eta gazteentzat euskaraz duen ekosistema eta plataforma digitalak egun handia du larunbat honetan. Izan ere, bigarrenez, MAKUSIren urteko jai erraldoia ospatzen ari dira egun osoan Barakaldon, BECen. MAKUSI unibertsoko protagonistek gune bereziak dituzte bertan.
Trafikoa bere onera itzuli da AP-8an Astigarragan, kamioi batek su hartu duelako itxita egon eta gero
Bilborako noranzkoan ere etenda egon da zirkulazioa larunbat goizean, baina bere onera itzuli da eguerdirako.
'Alice' depresio isolatuak alerta egoeran jarri du penintsulako Mediterraneoko kostaldea
Alice goi-geruzetako depresio isolatuak euri-jasak eta uholdeak utzi ditu Mediterraneoko kostaldeko herri askotan, bereziki Valentziako Erkidegoan, Murtzian eta Balearretan. Valentziako Erkidegoa izan da kaltetuenetako bat, Gandiako (Valentzia) hainbat tokitan metro koadroko 110 litro baino gehiago pilatu baitituzte lau orduan. Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) alerta aktibatu du, eta prezipitazioak astelehenera arte izango direla iragarri du.
Bost pertsona zauritu dira Gendulainen, kamioi baten eta auto baten arteko talkan
A-12 Iruñea-Logroño autobideak, Iruñerako noranzkoan, ohiko martxa berreskuratu du laster. Goizean, ordea, bidea itxi behar izan dute ezbehar horren ondorioz, eta NA-1110 Iruñea-Logrono errepidetik bideratu dute zirkulazioa, Foruzaingoak jakitera eman duenez.
100.000 biztanleko 15 psikiatrako ratioarekin, EAE da Estatuan arreta psikiatriko gehien ematen duena
Osasun mentaleko arretan, gizartean eragin handia duten arazo konplexuei aurre egiteko proiektu estrategikoak garatzen ditu Osakidetzak, hala nola suizidioaren prebentzioa, lehen gertakari psikotikoetan esku hartzea edo elikadura-nahasmenduen arreta.