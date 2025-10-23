Indarkeria matxista
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espainia zigortu du Iruñean izandako bortxaketa bikoitz bat behar bezala ez ikertzeagatik

Epaiak 2023ko azaroan bi neska iruindarrek aurkeztutako demanda ebazten du. Salaketa horren arabera, 2016ko abenduan bortxatuak izan ziren kontzientzia eta borondatea baliogabetu eta mendetasun kimikoko substantziaren bat  (burundanga) emanez zentzu oro kendu ondoren; eta bortxaketa horiek zigorrik gabe geratu ziren, Nafarroako epaitegiek eta auzitegiek kasua artxibatu zutelako epaiketarik egin gabe.

Agentziak | EITB

Europako Giza Eskubideen Auzitegiak Espainia zigortu du praxi judizial eta polizial txarragatik, 2016an Iruñean salatutako bortxaketa bikoitz baten kasuan.

Europako auzitegiak, Europako Kontseiluaren mendeko giza eskubideen arloko Europako organo judizial gorenak, 2023ko azaroan bi neska iruindarrek aurkeztutako demanda ebazten duen epaia argitaratu du. Izan ere, gazte horiek salatu zutenez, 2016ko abenduan, haien kontzientzia eta borondatea baliogabetu eta zentzu oro kendu ondoren, mendekotasun kimikoko substantziaren bat emanez (burundanga), bortxatuak izan ziren, eta urraketa horiek zigorrik gabe geratu ziren, Nafarroako epaitegi eta auzitegiek kasua artxibatu zutelako epaiketarik egin gabe, Jose Luis Beaumont Aristu biktimen abokatuak hedabideetara bidalitako ohar baten arabera.

Auzitegiak ebatzi du kasu honetan urratu egin zirela biktimek tratu anker edo iraingarrien kasu batean ikerketa sakon eta eraginkorra egiteko eta bizitza pribatua eta familiarra errespetatzeko dituzten eskubideak, kontuan hartuta ikerketan izandako gabeziak, poliziak frogak galdu eta manipulatzea barne, eta prozeduren gehiegizko iraupena, letraduak gaineratu duenez.

Estrasburgoko Auzitegiak Espainia zigortu du "kasua epaiketarik egin gabe artxibatzen uzteagatik, Polizia Nazionalak gertakarien inguruan bildutako froga asko polizia-etxean desagertu ostean", dio komunikatuak.

Auzitegiak, aho batez, uste du urratu egin zirela bi biktimek tratu anker edo laidogarririk ez jasateko eta polizia- eta epaitegi-agintariek haien osotasun fisiko eta morala babesteko zituzten eskubideak, bai eta bidezko epaiketa izateko eskubidea ere, berme guztiekin eta arrazoizko epe batean. Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenaren 3., 6. eta 8. artikuluek eta Europako Kontseiluak emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeari eta borrokatzeari buruz indarrean duen hitzarmenak bermatzen dituzte eskubide horiek. 

Hori dela eta, bi biktimetako bakoitzari 20.000 euroko kalte-ordaina ematera kondenatzen du Estatua, kalte psikologikoak, moralak eta duintasunari dagozkionak ordaintzeko; eta 5.000 euro ordaintzera, Europako Instantzia judizialetaraino iritsi den prozesu judizialeko kostuak eta gastuak itzultzeko. 

2016ko abenduan, bi emakume zerbait hartzen ari ziren Iruñeko alde zaharreko taberna batean, eta, goizaldeko ordu biak aldera, ustekabean eta justifikaziorik gabe galdu zuten haiekin eta haien inguruan gertatzen ari zenaz kontzientzia guztia, harik eta biharamuneko goizeko 11ak pasata esnatu ziren arte Erripagaña auzoko pisu batean, biluzik, hematomak eta minak zituztela, eta sexu harremanak eduki izanaren sentsazioarekin, zeinak, nolanahi ere, nahi izan gabe eta baimendu gabekoak izan ziren.

