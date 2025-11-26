Hezkuntza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hezkuntza saila jantokietan sukalde kontzeptu berri bat ezartzen hasi da "menu osasungarriagoak" emateko

Aiako Lardizabal Herri Eskolako sukalde bertikala
18:00 - 20:00

Aiako Lardizabal Herri Eskolako sukaldariak. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Sukalde elektriko bertikalen sistema aitzindaria da, in situ, menu osasungarriagoak emateko. Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak azaldu duenez, sukalde bertikal horietan eltze baskulagarriak erabiltzen dira, eta langileek "ez dute ontzi astunak erabili beharrik". "Sukaldearen erabilera funtzio anitzeko sistemei esker sinplifikatzen da; makina bakar batek hainbat prozesu gauza ditzake", zehaztu du.

Hezkuntza Euskal eskola publikoa Umeak Gipuzkoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X