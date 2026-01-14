Delituak
Hamaika urteko espetxe-zigorra ezarri diote gizon bati, Zizur Nagusian hilketa saiakera batean biktima paraplegiko uzteagatik

Auzipetuak, Iruñekoa eta nahasmendu psikiko bat diagnostikatuta duenak, 3 milioi euroko kalte-ordaina eman beharko dio biktimari. Gertakarien egunetik behin-behineko espetxealdian egon da, eta, aurrerantzean, ezingo du kaltetuarekin komunikatu ez eta harengana 200 metro baino gutxiagora hurbildu ere, 20 urtez. Gainera, espetxetik atera ostean, zaintzapean egongo da, aske, 10 urte gehiago. 

Zizur Nagusia
Zizur Nagusia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Auzitegiko Lehen Sekzioak 11 urteko espetxe zigorra ezarri dio 52 urteko gizon bati, 2024ko martxoaren 20an, Zizur Nagusian eta kale erdian, bost aldiz ezagun baten aurka tiro egiteagatik. Bizkarrean jo zuen bala baten ondorioz paraplegiko geratu zen biktima.

Epaiak jasotzen duenez, auzipetuak, Iruñekoa bera, 3 milioi euroko kalte-ordaina eman beharko dio biktimari, eragindako ondorio oso larriak direla eta.

Auzitegiak uste du hilketa-delitu saiakera baten egilea dela, anomalia psikikoaren aringarriarekin

Gertakarien egunetik behin-behineko espetxealdian egon da, eta, aurrerantzean, ezingo du kaltetuarekin komunikatu ez eta harengana 200 metrora baino gutxiagora hurbildu ere, 20 urtez. Gainera, espetxetik atera ostean, zaintzapean egongo da, aske, 10 urte gehiago

Abenduaren 17an egindako epaiketan, fiskaltzak 15 urteko espetxe-zigorra eskatu zuen, eta akusazio partikularrak, berriz, 25 urtekoa. Defentsak, bere aldetik, absoluzioa eskatu zuen, toxikoak kontsumitzeari lotutako deliriozko nahasmendu psikotikoagatik salbuesle osoa zegoela iritzita.

2024ko martxoaren 20an, biktima Zizur Nagusira joan zen, auzipetua bizi zen Santa Cruz de Ardoi kalera. Elkar ezagutzen zuten biek, eta aurrez hitzordua egina zuten.

Epaian frogatutzat jotzen denez, auzipetua kalera jaitsi zen, eta zuzenean jo zuen salatzailearen aurka. Haren ondoan zegoenean, “hiltzeko asmo argi eta garbiarekin”, bi aldiz egin zion tiro, ezustean, eskuineko hankan.

Biktimak, odol ugari zeriola, ihes egin zuen. Erasotzaileak korrika jarraitu zion, eta, lasterketan, hiru aldiz tirokatu zuen. Bi tirok jo zuten, bata sabelean eta bestea bizkarrean. Bizkarrean jaso zuen tiro horren ondorioz, lesio larriak izan zituen.

Ebazpen judizialaren arabera, akusatua hil ez bazen, erasotzailearen esku ez zeuden gauzengatik izan zen; zehazki, Poliziak eta zerbitzu medikoek azkar esku hartu zutelako eta zaurituari berehala eman ziotelako osasun-arreta”.

“Premiazko laguntza medikorik eman izan ez balitzaio, pazienteak bizi-arriskuko egoeran egongo zatekeen”, gaineratu du. Lesionatuari % 75eko desgaitasun-maila onartua diote.

Prozesatuak nahasmendu duala du diagnostikatuta, nortasunaren nahasmendu mistoa (disoziala eta paranoidea), alkoholaren, kanabisaren eta estimulatzaileen kontsumoari lotua. Gertakariak jazon zirenean, substantzia horien eraginpean zegoen, baina auzitegiaren ustez, peritu-frogek ez dute bermatzen auzipetuak, erasoaren unean, bere ahalmen intelektual eta borondatezkoak baliogabetuak zituenik. 

