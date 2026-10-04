ALERTA LARANJA
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Bilboko Zazpikaleak, urak hartuta, bart gaueko erauntsiaren ondotik

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Ura belauneraino zutela, herritarrak ezinean kalean; biltegiak eta dendak urez gainezka... ekaitzak utzitako triskantza garbitzeko jo eta ke ibili dira larrialdi zerbitzuak. 

Bilbo Zazpikaleak Bilbo Uholdeak Bizkaia Gizartea

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