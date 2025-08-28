Argentina
Harriak jaurti dituzte Mileiren aurka Buenos Airesen egindako hauteskunde-ekitaldi batean

AME3835. LOMAS DE ZAMORA (ARGENTINA), 27/08/2025.- El presidente de Argentina, Javier Milei (c), reacciona durante un acto de campaña electoral este miércoles, en Lomas de Zamora (Argentina). Milei fue evacuado durante un acto en la provincia de Buenos Aires por incidentes con manifestantes opositores que arrojaron objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba, una situación que derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Javier Milei Argentinako presidenteari eraso egin zioten manifestariek hauteskunde karabana batean, Lomas de Zamora herrian, oposizio peronistaren gotorlekuan. Manifestariek harriak eta beste objektu batzuk jaurti zizkioten presidenteari kamioneta batean aurrera zihoala.

MINNEAPOLIS (United States), 27/08/2025.- Police respond to a shooting at the Annunciation Catholic School in Minneapolis, Minnesota, USA, 27 August 2025. According to police, three people including the gunman died in the shooting at a Catholic primary church and 20 were injured. EFE/EPA/CRAIG LASSIG
Gutxienez bi haur hil dira Minneapolisen, eskola katoliko batean izandako tiroketan

Minneapolisko poliziaburuak emandako datuen arabera, armatutako gizon bat eraikinaren kanpoaldetik tiroka hasi da leihotik, elizako bankuetan eserita zeuden haurren aurka. Zortzi eta hamar urteko bi haur hil dira, eta beste 17 pertsona zauritu dira, horietatik 14 umeak; horietako bi egoera oso larrian daude. Erasotzaileak bere buruaz beste egin du eta Robin Westman izenarekin identifikatu dute.

Kayed Hammad, kazetari gazatarra: "Kazetariak Israelgo Armadaren jomuga nagusietakoak dira, milizianoak baino gehiago"

Kayed Hammadek, orain ia 2 hilabete Gazako infernutik Espainiara heltzea lortu zuen kazetariak, hitz egin digu, etsipenak jota. Haren ustez, nabarmen argia da Gazako kazetariak Israelgo armadaren jomuga direla, eta Nasser Ospitalearen aurkako eraso bikoitza ez zela akatsa izan. Berak ez omen zuen kazetari txalekorik erabiltzen, seguruago sentitzen zelako jantzi gabe ibiltzen.  

