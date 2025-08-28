Gerra Gazan
Kazetarien protesta Londresen, Israelek Gazan kazetarien aurka egindako erasoak gaitzesteko

Azken orduetan Israelen bonbardaketen ondorioz bost kazetari hil direla salatu dute, eta guztira orain arte 200 baino gehiago hil direla gogorarazi dute. Gainera, gutuna igorri diote Starmer lehen ministroari, kazetarien segurtasuna bermatzeko behar diren neurriak hartzeko eskatuz.

Londres Gazako Zerrenda Kazetaritza Israel Munduko albisteak

MINNEAPOLIS (United States), 27/08/2025.- Police respond to a shooting at the Annunciation Catholic School in Minneapolis, Minnesota, USA, 27 August 2025. According to police, three people including the gunman died in the shooting at a Catholic primary church and 20 were injured. EFE/EPA/CRAIG LASSIG
Gutxienez bi haur hil dira Minneapolisen, eskola katoliko batean izandako tiroketan

Minneapolisko poliziaburuak emandako datuen arabera, armatutako gizon bat eraikinaren kanpoaldetik tiroka hasi da, leihotik, elizako bankuetan eserita zeuden haurren aurka. Zortzi eta hamar urteko bi haur hil dira, eta 17 pertsona zauritu dira, horietatik 14 umeak ziren eta bi oso larri daude. Erasotzaileak bere buruaz beste egin du, eta Robin Westman izenez identifikatu dute.

Kayed Hammad, kazetari gazatarra: "Kazetariak Israelgo Armadaren jomuga nagusietakoak dira, milizianoak baino gehiago"

Kayed Hammadek, orain ia 2 hilabete Gazako infernutik Espainiara heltzea lortu zuen kazetariak, hitz egin digu, etsipenak jota. Haren ustez, nabarmen argia da Gazako kazetariak Israelgo armadaren jomuga direla, eta Nasser Ospitalearen aurkako eraso bikoitza ez zela akatsa izan. Berak ez omen zuen kazetari txalekorik erabiltzen, seguruago sentitzen zelako jantzi gabe ibiltzen.  

