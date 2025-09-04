26 herrialdek Ukrainan tropak zabaltzeko edo bertan egoteko konpromisoa hartu dutela iragarri du Macronek
Frantziako presidentearen arabera, indar horiek ez dira lehen lerrokoak izango, eta horien helburua da "edozein eraso handi berri prebenitzea" eta 26 herrialde horiek "Ukrainako segurtasun iraunkorrean inplikatzea". Datozen egunetan zehaztuko da AEBk zein neurritan eta modutan lagunduko duen Kieven segurtasunean.
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ostegun honetan iragarri duenez, Boluntarioen Koalizioko 26 herrialdek Ukrainan tropak zabaltzeko edo "lehorrean, itsasoan edo airean" presente egoteko konpromisoa hartu dute, Kievi segurtasun bermeak emateko.
Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin batera Ukrainako 35 aliatuk Parisen egindako bilera baten amaieran prentsaren aurrean egindako agerraldian, Macronek berretsi duenez, segurtasuna areagotzeko indar horiek ez dute Errusiarekin inolako gerratan murgildu nahi, baizik eta "bakea bermatu eta seinale bat oso argi eman".
Xehetasunetan sartu gabe, Macronek adierazi duenez Boluntarioen Koalizioko kide bileran herrialde bakoitzak "zer egiteko prest dagoen" zehaztu du, "bakoitza bere funtzioan, eta elkar osatuz". "Orain, lan honekin jarraituko dugu".
Azaldu duenez, datozen egunetan zehaztuko da AEBk Ukrainarako segurtasun bermeei zein neurritan eta modutan emango dion laguntza. Aurki hitz egingo dute Etxe Zuriarekin laguntza horren xehetasunez, "gainbegiratzetik hasi eta su-etenera, bai eta segurtasun lerro hauetaz guztietaz ere. Eta ondoren, testu politikoak formalizatu beharko ditugu, hau da, bake akordio iraunkor bat prestatu eta, zalantzarik gabe, akordio hori babesteko alde anitzeko akordio bat edo aldebiko babes akordio batzuk ere", esan du Frantziako presidenteak.
Adierazi duenez, gainera, Parisen lortutako konpromisoak Ukrainarekin orain arte sinatutako elkartasun eta babes akordioetatik "askoz harago" doaz.
"Hemen egiten ari garenaren abantaila da askoz haratago doala. Plan militar bat da, Ukrainako armadari eta gure segurtasun-indarrei egiteko prest gauden ekarpenak zehazten dituena. Hau dagoeneko formalizazio operatiboa da. Orain formalizazio legal eta politikoa landuko dugu, bake itun iraunkor batekin koordinatuko dena", aldarrikatu du.
Zelenskik ez du AEBk izan lezaketen inplikazioari buruzko xehetasunik eman nahi izan; horrentzat, "garrantzitsuena" Washington beraiekin egotea da.
