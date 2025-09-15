Qatar AEBren "aliatu handia" dela esan du Trumpek, eta Israeli bere ekintzekin "kontu handiz" jokatzeko eskatu dio
Doha Gazako gatazkarako bitartekarietako bat da, eta bertan dago Estatu Batuek Ekialde Hurbilean duten base militar handiena. AEBetako Gobernuak ziurtatu zuen Qatarreko agintariei Israelen planaren berri eman ziela, baina, Dohak ukatu egin zuen abisua jaso izana.
Donald Trump AEBko presidenteak azpimarratu du Qatar Washingtonen "aliatu handia" dela, eta Israeli eskatu dio "kontu handiz" jokatzeko bere ekintzekin, joan den astean Israelgo Armadak Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduaren (Hamas) ordezkaritza baten aurka Doha hiriburuan egindako bonbardaketaren ostean.
"Beraiekin gaude. Aliatu handia izan dira", esan du Trumpek. "Qatar aliatu handia izan da. Oso bizimodu zaila izan dute, guztien erdian daudelako; beraz, politikoki zuzenak izan behar dute, baina AEBren aliatu handia izan direla esaten diet", nabarmendu du.
Hala, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari esan dio herrialdea "oso kontuz" ibili behar dela: "Zerbait egin behar dute Hamasekin, baina Qatar AEBren aliatu handia izan da", errepikatu du, eta azpimarratu duenez Tamim bin Hamad al Thani Qatarreko emirra "pertsona zoragarria" da.
"Harreman publikoetan lan hobea" egin behar duela ere esan dio Trumpek Dohari. "Jendeak oso gaizki hitz egiten du haietaz, eta ez luke horrela izan behar. Qatar aliatu handia izan da, eta Israel eta gainerakoak kontuz ibili behar dira. Jendeari eraso egiten zaionean, kontuz ibili behar da", esan du.
Israelek talde palestinarreko bost kide eta Qatarreko agente bat hil zituen bonbardaketan. Hamasen ordezkaritzaren aurkako ekintza zen, eta Trumpek Gazako Zerrendarako egindako azken su-eten proposamena aztertzeko bilduta zeudenean etorri zen erasoa. Mohamed bin Abdulrahman al Thani Qatarko lehen ministroak "Estatu terrorismotzat" jo zuen.
Gazako Zerrendako gatazkarako bitartekarietako bat da Doha, eta bertan dago AEBk Ekialde Hurbilean duen base militar handiena. Estatu Batuetako Gobernuak ziurtatu zuen Qatarreko agintariei Israelen planaren berri eman ziela; Dohak, ordea, gezurtatu egin zuen hori. Ondoren, Trumpek adierazi zuen Steve Witkoff ordezkari bereziaren abisua "beranduegi" iritsi zela, "erasoa gelditzeko".
