EBk bere jarrerari eutsi eta ez du genozidio hitza erabili, NBEren txostenak Gazakoa hala dela aitortu arren
Anouar El Anouni Europar Batasuneko Atzerri Gaietako bozeramailearen arabera, "genozidio ekintza bat izan dela esateko, ebazpen judizial bat" behar da, eta, beraz, epaitegiek erabaki beharko dute hori.
Europar Batasunak ez du bere jarrera aldatu, eta, oraingoz, ez du aitortu Israelgo Gobernua Gazan egiten ari dena genozidioa dela, Nazio Batuen Erakundearen batzorde independente batek hala ondorioztatu badu ere.
"Genozidio deklarazioari buruz, gure jarrera ez da aldatu eta beste behin berretsiko dut: gerra krimenak egon diren edo ez ebaztea, horien artean, genozidioa, auzitegien eskumena da", esan du Anouar El Anouni Europar Batasuneko Atzerri Gaietako eledunak, hedabideen aurreran egin duen asteroko agerraldian. Bere hitzetan, Gazakoa genozidioa dela baieztatzeko ezinbestekoa da "ebazpen judizial bat izatea".
NBEko Nazioarteko Ikerketa Batzorde Independente batek gaur argitara emandako txosten baten arabera, "Israelek genozidioa egin du palestinarren aurka Gazan". 2023ko urriaren 7an Hamasek Israelen aurkako egunean hasitako ikerketak ondorioztatu du "Israelgo agintariek eta segurtasun indarrek bost ekintza genozidetatik lau burutu dituzte", nazioarteko zuzenbidean jasota dagoen genozidioaren definizioari erreparatuta: ekintza genozidatzat jotzen dira hiltzea, kalte fisiko edo mental larriak eragitea, bizi-baldintzak tamalgarriak ezartzea herri bat osorik edo zati batean suntsitzeko eta jaiotzak eragozteko neurriak ezartzea.
Israelek gaur Gazan abiatu duen lurreko ofentsiba militarren inguruan, EBko bozeramaileak eskatu du erasoa "berehala gelditzeko", "hondamendia, heriotzak eta desplazamenduak areagotu baino ez" dituelako egingo. Gazako herritarren bizitza bakarrik ez, Hamasek bahituta dituen israeldarrena ere arriskuan dagoela gogoratu du.
Halaber, El Anounik esan du EBk bi estatuen aitortza defendatzen jarraituko duela, eta datorren astean egitekoa den NBEren Batzar Orokorrean jarrera hori babestuko duela. "Orain, ezinbestekoa da berehala esku-hartzea Gazan, gosetea eta hondamendia geldiarazteko", erantsi du.
Europar Batzordeak bihar egingo duen bileran onartuko ditu Ursula Von der Leyen EBko presidenteak asteon Israelen aurka iragarritako neurriak. Europaren eta Israelen arteko merkataritza gaietako akordioa partzialki bertan behera uztea proposatu zuen.
Neurri horiek prentsaurreko batean aurkeztuko dituzte bihar Kaja Kallas Erkidegoko diplomaziaren buruak eta Maros Sefcovic Europako Merkataritzako komisarioak.
