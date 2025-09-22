GAZA, ERASOPEAN
Frantziak Palestinako Estatua aitortuko du gaur

Frantziaren, Erresuma Batuaren eta Kanadaren aitortzarekin, Palestinako Estatuak mendebaldeko potentzia ekonomiko handienetako batzuen babesa lortu du.

PARIS (France), 15/09/2025.- French President Emmanuel Macron attends a video conference on the situation in the Middle East with several European and Arab partners, at the Elysee Palace in Paris, France, 15 September 2025, ahead of the U.N. General Assembly during which France and Saudi Arabia will host a meeting of heads of state and government on a two-state solution between Israel and the Palestinians. (Francia, Arabia Saudita) EFE/EPA/Benoit Tessier / POOL MAXPPP OUT
Macron, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Frantziak Palestinako Estatua aitortuko du, astelehen honetan, Nazio Batuen Erakundearen goi-bileran. Mendebaldeko hamar bat herrialdek hartuko dute erabakia, zapuztear den bake-prozesuan laguntzeko helburuarekin.

Eliseoko iturriek aurreko ostiralean adierazi zutenez, "premiazkoa" da 1967az geroztik nazioartean onartutako mugetan bakean bizi daitezkeen bi estatuen konponbidea "salbatzea", hori baita "etengabeko gerra" eteteko bide bakarra.

Emmanuel Macron presidenteak emango du aitortzaren berri, NBEren Batzar Nagusian egingo duen adierazpenean. Batzar Nagusia prestatzen ibili da azken hilabeteotan, eta batzarra iragarri zuenetik, uztail erdialdetik, hainbat herrialde batzea lortu du.

Hala ere, Alemania, Italia, Holanda, Grezia, Austria eta Finlandiak oraindik ez dute horrelakorik egin, eta horrek agerian uzten du Europako atzerri politika zatitzen duen gaietako bat dela.

Israelek gaitzetsi egin ditu azken egunetako aitortzak, eta Benjamin Netanyahu lehen ministroak argi eta garbi adierazi zuen: "Hori ez da gertatuko. Ez da Palestinako Estaturik ezarriko Jordan ibaiaren mendebaldean".

Gideon Sa'ar Atzerri ministroa erradikalago agertu zen, eta erabakia "inmorala", "sumingarria" eta "bereziki nazkagarria" zela esan zuen.

Palestinako Estatua onartzen duten NBEko herrialdeen zerrenda osoa:

Afganistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua eta Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Azerbaijan
Bahamak
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Bielorrusia
Belgika
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia eta Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Kanputxea
Kamerun
Kanada
Cabo Verde
Erdialdeko Afrikako Errepublika
Txad
Txile
Txina
Kolonbia
Komoreak
Kongo
Costa Rica
Boli Kosta
Kroazia
Kuba
Zipre
Txekia Errepublika
Djibouti
Dominika
Dominikar Errepublika
Ekuador
Egipto
El Salvador
Ekuatore Ginea
Eritrea
Eswatini
Etiopia
Fidji
Gabon
Gambia
Ghana
Granada
Guatemala
Ginea
Ginea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hungaria
Islandia
India
Indonesia
Iran
Irak
Irlanda
Jamaika
Jordania
Kazakhstan
Kenya
Kosovo
Kuwait
Kirgizistan
Laos
Libano
Lesotho
Liberia
Libia
Luxenburgo
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Maldivak
Mali
Malta
Mauritania
Maurizio
Mexiko
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Maroko
Mozambike
Myanmar
Namibia
Nepal
Nikaragua
Nigeria
Ipar Korea
Ipar Mazedonia
Norvegia
Oman
Pakistan
Panama
Paraguai
Peru
Polonia
Portugal
Qatar
Errumania
Errusia
Rwanda
Saint Kitts eta Nevis
Santa Luzia
San Bizente eta Granadinak
San Marino
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelleak
Sierra Leona
Singapur
Eslovakia
Eslovenia
Salomon uharteak
Hegoafrika
Hego Sudan
Espainia
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Suedia
Suitza
Siria
Tajikistan
Tanzania
Thailandia
Togo
Trinitate eta Tobago
Tunisia
Turkia
Turkmenistan
Uganda
Ukraina
Arabiar Emirerri Batuak
Uruguai
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek Palestinako Estatua onartu dute
Estatu Palestinarraren onarpena giltzarri izango da ordu gutxian hasiko den NBEren 80. Batzar Nagusian
Netanyahuk berretsi du ez dela Estatu palestinarrik egongo, eta mehatxu egin ditu Palestina onartzen duten herrialdeak
Palestina Israel Frantzia Nbe Nazio Batuen Erakundea Munduko albisteak

