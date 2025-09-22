Frantziak Palestinako Estatua aitortuko du gaur
Frantziaren, Erresuma Batuaren eta Kanadaren aitortzarekin, Palestinako Estatuak mendebaldeko potentzia ekonomiko handienetako batzuen babesa lortu du.
Frantziak Palestinako Estatua aitortuko du, astelehen honetan, Nazio Batuen Erakundearen goi-bileran. Mendebaldeko hamar bat herrialdek hartuko dute erabakia, zapuztear den bake-prozesuan laguntzeko helburuarekin.
Eliseoko iturriek aurreko ostiralean adierazi zutenez, "premiazkoa" da 1967az geroztik nazioartean onartutako mugetan bakean bizi daitezkeen bi estatuen konponbidea "salbatzea", hori baita "etengabeko gerra" eteteko bide bakarra.
Emmanuel Macron presidenteak emango du aitortzaren berri, NBEren Batzar Nagusian egingo duen adierazpenean. Batzar Nagusia prestatzen ibili da azken hilabeteotan, eta batzarra iragarri zuenetik, uztail erdialdetik, hainbat herrialde batzea lortu du.
Hala ere, Alemania, Italia, Holanda, Grezia, Austria eta Finlandiak oraindik ez dute horrelakorik egin, eta horrek agerian uzten du Europako atzerri politika zatitzen duen gaietako bat dela.
Israelek gaitzetsi egin ditu azken egunetako aitortzak, eta Benjamin Netanyahu lehen ministroak argi eta garbi adierazi zuen: "Hori ez da gertatuko. Ez da Palestinako Estaturik ezarriko Jordan ibaiaren mendebaldean".
Gideon Sa'ar Atzerri ministroa erradikalago agertu zen, eta erabakia "inmorala", "sumingarria" eta "bereziki nazkagarria" zela esan zuen.
Palestinako Estatua onartzen duten NBEko herrialdeen zerrenda osoa:
Afganistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua eta Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Azerbaijan
Bahamak
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Bielorrusia
Belgika
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia eta Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Kanputxea
Kamerun
Kanada
Cabo Verde
Erdialdeko Afrikako Errepublika
Txad
Txile
Txina
Kolonbia
Komoreak
Kongo
Costa Rica
Boli Kosta
Kroazia
Kuba
Zipre
Txekia Errepublika
Djibouti
Dominika
Dominikar Errepublika
Ekuador
Egipto
El Salvador
Ekuatore Ginea
Eritrea
Eswatini
Etiopia
Fidji
Gabon
Gambia
Ghana
Granada
Guatemala
Ginea
Ginea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hungaria
Islandia
India
Indonesia
Iran
Irak
Irlanda
Jamaika
Jordania
Kazakhstan
Kenya
Kosovo
Kuwait
Kirgizistan
Laos
Libano
Lesotho
Liberia
Libia
Luxenburgo
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Maldivak
Mali
Malta
Mauritania
Maurizio
Mexiko
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Maroko
Mozambike
Myanmar
Namibia
Nepal
Nikaragua
Nigeria
Ipar Korea
Ipar Mazedonia
Norvegia
Oman
Pakistan
Panama
Paraguai
Peru
Polonia
Portugal
Qatar
Errumania
Errusia
Rwanda
Saint Kitts eta Nevis
Santa Luzia
San Bizente eta Granadinak
San Marino
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelleak
Sierra Leona
Singapur
Eslovakia
Eslovenia
Salomon uharteak
Hegoafrika
Hego Sudan
Espainia
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Suedia
Suitza
Siria
Tajikistan
Tanzania
Thailandia
Togo
Trinitate eta Tobago
Tunisia
Turkia
Turkmenistan
Uganda
Ukraina
Arabiar Emirerri Batuak
Uruguai
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Albiste gehiago mundua
Zein herrialdek onartzen dute Palestina estatu independente gisa?
Zerrenda 150 herrialdek baino gehiagok osatzen dute. Gainera, orain mendebaldeko potentzia ekonomiko handiak batu dira, tartean Kanada, Erresuma Batua eta Frantzia.
Trumpek "martir" gisa izendatu du Charlie Kirk, Arizonan egin dioten hileta jendetsuan
Ekintzaile ultraeskuindarraren hilketa herrialde "osoari" egindako erasotzat jo du presidente estatubatuarrak, eta alargunak, bere aldetik, hiltzailea barkatzen duela adierazi du.
90.000 pertsona inguru elkartu dira Arizonan, Charlie Kirken omenaldi ekitaldian
Arizonan, State Farm futbol estadioan antolatu dute Charlie Kirken aldeko omenaldia. Irailaren 10ean hil zuten tiroz gazte ultraeskuindarra eta AEBetako toki guztietatik joandako 90.000 lagun elkartu dira hura omentzeko. Estadioak 70.000 lagunentzat du lekua, baina beste 20.000 eserleku ere jarri dituzte bertaratuei lekua egiteko. Segurtasun neurriak ikaragarriak dira estadio inguruan. Jende askok gaua ere inguruetan pasa du omenaldira joateko.
Netanyahuk esan du ez dela Palestinako Estaturik egongo, eta Palestina onartzen duten herrialdeak mehatxatu ditu
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren esanetan, ez da Palestinako Estaturik egongo, eta Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek iragarpena egin ondoren, Palestina onartzen duten herrialdeak mehatxatu ditu .
Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek Palestinako Estatua onartu dute
Bien bitartean, Benyamin Netanyahuk esan du ez dela Palestinako Estaturik egongo, eta mehatxatu egin ditu herrialdeak. Horrenbestez, NBEko 150 herrialdek onartzen dute jada Palestina ofizialki, Europar Batasuneko 14 tartean.
Palestinako Estatuaren onarpena giltzarri izango da ordu gutxi barru hasiko den NBEren 80. Batzar Nagusian
Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek igande honetan aitortu dute ofizialki Palestinako Estatua, goi-bileraren bezperan. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak esan du ez dela inolaz ere Palestinako Estaturik egongo, eta Bezalel Smotrich zein Itamar Ben Gvir Israelgo ministroek Zisjordania anexionatzea proposatu dute, Palestinako Estatua aitortzeko erabakiei erantzuteko.
Ustelkeriak haserrea piztu du Filipinetan, eta protesta jendetsuak eta liskarrak izan dira
Protestek kaleak hartu dituzte Manila hiriburuan eta beste hiri batzuetan, herrialdean dagoen ustelkeria politikoa salatzeko. 'Bilioi bat pesoren martxa' deiturikoak erakunde erlijioso eta zibilak batu ditu, diru publikoa “lapurtu” izana salatzeko. Protesta gehienak baketsuak izan dira, baina zaurituak eta atxilotuak izan dira poliziaren kontrako istiluetan.
Honela ikusten dira Gazako bonbardaketak gauean
Israelek Gaza hiriaren aurkako erasoaldi militarrarekin jarraitzen du. Bonbardaketak ez dira eten. Leherketak oso urrunetik ikusten dira, gauez bereziki.
Errusiak "perbertsiorik gabeko" Eurovisionen jaialdi alternatiboa egin du
Errusiak "perbertsiorik gabeko" Eurovisionen jaialdi alternatiboa egin du. Errusiarekin ideologikoki bat egiten duten herrialdeek parte hartu dute Intervision musika jaialdian, 2022an Eurovisionetik kanporatua izan ondoren, “LGTBI eduki potentzial” guztietatik at. Vladimir Putin Errusiako presidenteak kultur nortasuna aldarrikatu du aurkezpen bideo batean. 11.000 ikusle baino gehiagoren aurrean, Duc Phuc vietnamdarrak irabazi du ekitaldia, Kirgizistan eta Qatar sailkatu dira ondoren.