Frantziako Gobernua

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lecornuk pentsioen erreforma bertan behera uztea proposatu du, hauteskunde presidentzialak igaro arte

Asanblea Nazionalean lehen ministro gisa egin duen aurkezpen hitzaldian ohartarazi du Frantzia "aurrekontuen kolapsoa" izateko "arriskuan" dagoela, eta erantsi du horrek "herrialdearen etsaiei" soilik egiten diola "mesede". 

Sébastian Lecornu

Sébastian Lecornu, gaur, Asanblea Nazionalean. Argazkia: AFP

author image

EITB

Azken eguneratzea

2027ko hauteskunde presidentzialak igaro arte, pentsioen erreforma bertan behera uztea proposatu du Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak. Datorren urteko urtarriletik aurrera da indarrean sartzekoa erreforma.  

Asanblea Nazionalean lehen ministro gisa egin duen aurkezpen hitzaldian egin du proposamena Lecornuk. Ordu batzuk lehenago, Ministroen Kontseiluaren bilera zuzendu du, eta han, aurrekontu proiektua aurkeztu eta aztertu dute. 

Abendua baino lehen aurrekontuak onartzeak berebiziko garrantzia du Frantziako Gobernuarentzat, eta hori da lehen ministro izendatu berriaren helburu nagusia. Ohartarazi du "aurrekontuen kolapsoa" izateko arriskuan dagoela Frantzia, eta horrek "herrialdearen etsaiei" soilik egingo diela mesede. Hori dela eta, oposizioko taldeei zuzendu zaie, "premiaz, ahalik eta aurrekontu onena" onartu dezaten. 

Pentsioen erreformak ditu aurrekontuen negoziazioak blokeatuta, eta gaurko iragarpenarekin akordioari atea zabaldu nahi dio Lecornuk. Besteak beste, erreformak erretiro adina 62 urtetik 64ra atzeratzea jasotzen du. 

Nolanahi ere, lehen ministroak nabarmendu du pentsioen erreforma atzeratzeak Frantziako diru-kutxan "eragin handia" izango duela, eta "konpentsatzeko formulak" bilatu beharko direla, "gastuak murriztuta". 

Egoera bideratzeko, proposatu du ondorengo egunetan lan eta pentsioen gaineko konferentzia bat egitea, alderdiak elkarrekin ados jarri daitezen. 

Halaber, iragarri duenez, aurrekoek ez bezala, berak ez du Konstituzioaren 49.3 artikulua baliatuko legeak aurrera ateratzeko. "Zuek bozkatuko duzue, zuek erabakiko duzue", esan die Asanblea Nazionaleko diputatuei. 

 

Frantziako Gobernua Frantzia Emmanuel Macron Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

GRAF3454. SHARM EL-SHEIJ (EGIPTO), 13/10/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), posa junto al presidente estadounidense, Donald Trump, durante la ceremonia de firma del Plan de Paz para Oriente Próximo, en Sharm El-Sheij (Egipto), este lunes. El presidente estadounidense afirmó este lunes desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij que "por fin tenemos paz en Oriente Medio", tras la firma, junto a sus homólogos egipcio, catarí y turco, del acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años. EFE/ Borja Puig De La Bellacasa/SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Trump Sanchezekin txantxetan, Espainiako defentsa gastua dela eta

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak txantxetan hitz egin du Egipton egindako goi-bileran, defentsa gastuari buruz Espainiarekin izandako desadostasunen inguruan. "Lanean ari al zarete BPGaz (% 5eko defentsa gastuari dagokionez)? Hurbilduko gara, lan zoragarria egiten ari zarete eta", esan du Trumpek, eta Espainiako ordezkaritza non zegoen galdetu du ("Espainia? Non dago?"), Sanchezi begira.

Gehiago kargatu