Gazako agintariek laguntza eskatu dute lehergaiak eta hondakinak kendu eta gorpuak berreskuratzeko
Israelgo Gobernuak bake akordioa ez betetzea leporatu die palestinarrei, hildako bahituen gorpu guztiak ez dituelako entregatu. Hamasek erantzun du esanez Israelek entregatutako palestinarren gorpuek tortura zantzuak dituztela. Halaber, azaldu du "erreskaterako ahaleginak zailtzen dituzten" lehertu gabeko 20.000 lehergailu eta 65 edo 70 milioi tona hondakin daudela Gazan.
Gazako agintariek aurre egin diete ostegun honetan Israelgo Gobernuak egindako salaketari. Israelek sinatutako bake akordioa ez betetzea leporatu die, hildako 28 bahituen gorpuetatik bederatzi entregatu ahal izan dituelako. Lurralde palestinarreko agintarien hitzetan, Israelek azken bi urteetan egindako erasoaldiaren ondorioz "65 eta 70 milioi tona hondakin artean" eta "aktibatu gabeko 20.000 lehergailu inguru" daude bertan.
Telegrameko kanalean argitaratutako ohar batean, Gazako Gobernuaren prentsa-bulegoak adierazi du "suntsiketaren eta hondakinen eskalak laguntza bideratzea oztopatzen eta erreskate-ahaleginak ahultzen" ditu.
Urriaren erdialdean egindako kalkuluen arabera, 65-70 milioi tona hondakin daudela kalkulatu da, "okupazioak nahita suntsitu dituen etxebizitza, instalazio eta bizi-zentroetan. Ondorioz, Gaza "ingurumen eta egitura hondamendi gunea" bihurtu dutela salatu dute.
Horiek denak erretiratzeko lanek "oztopo esanguratsuei" aurre egin beharko dietela aurreratu du; batez ere, makineria astuna behar delako eta "Israelek sartzea debekatu duelako, gorpuak berreskuratzeko beharrezkoak diren ekipamenduak edo materialak sartzea debekatu zuen bezala".
Hortaz, Gazako agintariek nazioarteari laguntza eskatu diote; Israeli presio egiteko eskaera luzatu dute mugako pasabideak ireki ditzan.
Lehendabizi, lehergailuak kendu
Hala ere, hondakinen aurretik lehertu gabeko lehergailuek duten arriskuaz ohartarazi dute. Aktibatu gabeko 20.000 lehengailu inguru daudela kalkulatu dute, besteak beste, "bonbak eta misilak". "Hondakinak kentzeko lanak abiatu aurretik, segurtasun-baldintzak kontuan hartuko dituzten ingeniaritza-lan arduratsuak" egin behar direla azpimarratu dute.
Agintari palestinarren arabera, Israelen bonbardaketek eragin dituzten hondakinen artean 9.500 pertsonaren gorpuak egon daitezke.
Torturak eta jipoiak
Bestetik, Israelek erasoaldietan hil ziren eta bere eskuetan zituen 30 palestinarren gorpuak entregatu ditu ostegun honetan.
Hamasek salatu du gorpuetako batzuk "torturen eta jipoien zantzuak" dituztela; "eskuburdinak jarrita zituzten edo begiak estalita zituzten", azaldu du. "Krimen latz" horien inguruko "premiazko ikerketa sakona" abiatzea eta arduradunak nazioarteko auzitegietara eramatea eskatu du, "historia modernoan aurrekaririk ez duten gizateriaren aurkako krimenak egiteagatik".
Bi hildako bonbardaketa batean
Su-etena eta bi aldeek sinatutako akordioa gorabehera, erasoak eta bonbardaketak ez dira erabat eten Gazan. Ostegun honetan bi palestinar hil dira Israelgo Armadari leporatu dioten bonbardaketa batean.
Tokiko iturrien arabera, Abasan al Kabiran -Jan Yunis hiriaren inguruan- egindako aireko eraso baten ondorioz hildako bi anaia dira biktimak. Larrialdi taldeek ezin izan dituzte gorpuak bertatik atera, Israelek toki horretara hurbiltzen diren pertsonen aurka egindako erasoak arriskutsuak baitira.
Gazako agintariek salatu dutenez, su-etena indarrean sartu zenetik, Israelek 23 pertsona hil ditu eta 122 zauritu ditu.
Denbora horretan, 381 gorpu berreskuratu dituzte soldadu israeldarrak erretiratu ziren lekuetatik. Ondorioz, bi urte hauetan hildako palestinarrak 67.967 dira eta zaurituak, berriz, 170.179.
