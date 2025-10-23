ORDU ALDAKETA

Ordu aldaketa bertan behera uzteak izango lukeen eraginari buruzko txosten juridikoa prestatzen ari da Brusela

Neguko ordu aldaketaren atarian, ordu aldaketa bertan behera utzi eta ordutegi bakarra ezartzearen alde agertu da EBko Garraio komisarioa. Bere hitzetan, "ebidentzia zientifikoak" daude ordua aldatzeak herritarrei "kalte" egiten diela ziurtatzen dutenak. 

 

Parlamento Europeo europako Parlamentua
Europako Parlamentua, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ordu aldaketa bertan behera uzteak izango lituzkeen ondorio praktikoak eta legalak aztertzen ari da Europar Batasuneko zerbitzu juridikoa, gaiaren inguruko eztabaida zabaldu eta erreforma berrabiarazteko asmoarekin. Apostolos Tzitzikostas EBko Garraio komisarioak aurreratu du berria, Europar Parlamentuaren gaurko osoko saioan. 

Bere hitzartzean, 70eko hamarkadaz geroztik indarrean dagoen ordu aldaketa baliogabetzearen alde agertu da,  gizartean eta ekonomian eragiten dituen "gorabeherengatik".  Horiek guztiak aztertu eta ondorioak mahai gainean jartzeko, txosten "xehea" prestatzen ari direla azaldu du. "Europarrek urratsak nahi dituzte eta nire helburua aurrera egitea da. Iritsi da, behingoz, urtaro aldaketetan egiten den ordu aldaketarekin amaitzeko ordua", erantsi du. 

Neguko ordu aldaketarako bi egun geratzen direnean —larunbatetik iganderako gauean izango da—, politikari kontserbadoreak defendatu du ordua aurreratzeak edo atzeratzeak "mundu osoari eragiten" diola, eta "gehienek" ez dutela gogoko. Aldaketa horrek "herritarrei kalte" egiten diola frogatzen duten "ebidentzia zientifikoak" daudela ere ziurtatu du.  "Herritarren aldartean eta indarrean" eragin zuzena izateaz gain,  "produktibitatea murrizten" dela nabarmendu du. 

Aitortu du, gaur-gaurkoz, gaiaren inguruko adostasunik ez dagoela EBko estatu kideen artean eta "lan asko" dagoela egiteko. Horrekin batera, txalotu egin du Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak eztabaida ireki izana. Tzitzikostasen arabera, herrialde askok egin dute bat, dagoeneko, proposamenarekin. 

Europako Batzordeak 2018an proposatu zuen ordu aldaketa bertan behera uzteko erreforma. Orduko hartan, herrialde bakoitzari aukera eman zitzaion udako edo neguko ordutegia aukeratzeko, baina ekimenak ez zuen aurrera egin. Europako Parlamentuaren babesa bazuen, baina inpaktuaren inguruko azterketarik ez zegoenez, estatu kideen artean erreformak ez zuen aurrera egiteko adina gehiengorik lortu. 

 

