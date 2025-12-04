MUNDUKO TAULA HANDIA
AEB eta Txina, Hego Pazifikoko uharte urrun eta gutxi populatuak kontrolatzeko lehia bizian. Zergatik?

Mikel Reparaz, EITBren nazioarteko arloko arduraduna, Salomon uharteetan

Azken eguneratzea

Ozeano Barea Asia eta Amerika arteko itsaso neurrigabea da. Bertatik itsasbideak, urpeko kableak eta era guztietako merkataritza trafikoa pasatzen da etengabe. Horregatik, bide horiek menderatu nahi dituzten potentziek ezinbestekoa dute ozeano erraldoi horretan dauden irlak kontrolatzea, base logistikoak eta, kasu askotan, militarrak direlako. Hain zuzen, Estatu Batuak eta Txinak Pazifikoko 14 herrialde horien kontrola bereganatzeko sokatiran ari dira. Papua Ginea Berria milioi bat biztanle duen uharte bakarra da; txikiena, Niuee izeneko uhartea, ez da 2.000 biztanlera ere iristen. 14 horietatik 11 Txinarekin daude lerratuta. Hiruk baino ez dute Taiwanen subiranotasuna aitortzen. Batzuek, Papua Ginea Berria kasu, Estatu Batuekiko segurtasun akordioei eusten diete, baino beste batzuek Txinarekin defentsa akordioak sinatu dituzte dagoeneko, Salomon Uhartea da hori. Mikel Reparaz, EITBren nazioarteko burua, han izan da.

Ameriketako Estatu Batuak Txina Ekonomia Munduko albisteak

Madurok konfirmatu egin du Trumpekin hitz egin duela: "Azkenaldian, askotan nabil ingelesez hitz egiten"

Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak baieztatu egin du Donald Trump AEBko gobernuburuarekin hitz egin duela, herrialde horrek Kariben duen hedapen militarrak eragindako tentsioen eta nazio pretroliogilearen aire-konektibitatearen krisiaren erdian. Maduroren arabera, Etxe Zuria Miraflores jauregiarekin harremanetan jarri zen duela "hamar bat egun"; azaroaren 23an beharbada, baina ez du data zehatzik eman.

Mikel Reparaz El gran tablero mundial/ Potentzien lehia handia erreportaje-sorta
Tentsioa gorenean da Hegoaldeko Txinako Itsasoan,  defentsa eta botere militarraren bidegurutzean

Estatu Batuetako eta Txinako indarren artean talka arriskua eragin dezakeenik badago, Hegoaldeko Txinako Itsasoa da. Pekinek ur horien zati bat beretzat nahi du, bederatzi puntuko lerro bat eginez, Taiwan, Filipinetako zati bat eta uharte artifizialak eraiki dituen uhartetxoak barne. Horrek talka egiten du hainbat herrialderen subiranotasunarekin, hala nola Filipinak, Vietnam eta Malaysia. Horren aurrean, AEBk presentzia militarra sendotu du eremu horretan. Mikel Reparaz, EITBren Nazioarteko arloburua, bertan izan da.

