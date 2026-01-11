EKIALDE HURBILA
AEBk maila handiko beste eraso bat egin du Estatu Islamikoaren aurka Sirian, hiru estatubatuar hil ostean

18:00 - 20:00
EITB

AEBko Indar Armatuek bigarren bonbardaketa sorta bat egin dute larunbat honetan Sirian, Estatu Islamikoaren (ISIS) aurka, abenduan hiru estatubatuar (bi soldadu eta interprete bat) hil ostean.  "Gure mezuak indartsu jarraitzen du: gure borrokalariak zauritzen badituzu, munduko edozein tokitan aurkitu eta hil egingo zaitugu; ez du axola zein gogor saiatzen diren justizia saihesten", ohartarazi du AEBko Komando Zentralak (Centcom).

Manifestación Minnesota
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Milaka manifestari atera dira kalera Minneapolisen, immigrazi agente batek Renee Good tiroka hil izana salatzeko

Milaka manifestari atera dira larunbat honetan berriro Minneapoliseko erdiguneko kaleetara protestan, Immigrazioa eta Aduanak Kontrolatzeko Zerbitzuko agente batek emakume bat hil ostean pasa den asteazkenean. Minnesotako Etorkinen Eskubideen aldeko Ekintza Batzordeak deitu du manifestazioa, hilketa izan zen tokitik oso gertu.  Bertako buruzagiek, Tim Walz gobernadoreak barne, Minnesotako Atxiloketa Kriminalen Bulegoa auzian inplikatzeko beharra defendatu dute, baina erakunde horretatik salatu dute Ikerketa Bulego Federalak (FBI) betoa jarri diela kasuarekin zerikusia duen materiala eskuratzeko. FBIk bere esku bakarrik utzi du ikerketa.

