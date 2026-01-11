AEBk maila handiko beste eraso bat egin du Estatu Islamikoaren aurka Sirian, hiru estatubatuar hil ostean
AEBko Indar Armatuek bigarren bonbardaketa sorta bat egin dute larunbat honetan Sirian, Estatu Islamikoaren (ISIS) aurka, abenduan hiru estatubatuar (bi soldadu eta interprete bat) hil ostean. "Gure mezuak indartsu jarraitzen du: gure borrokalariak zauritzen badituzu, munduko edozein tokitan aurkitu eta hil egingo zaitugu; ez du axola zein gogor saiatzen diren justizia saihesten", ohartarazi du AEBko Komando Zentralak (Centcom).
Protesta egiten jarraitzen dute Iranen, eta Trumpek "laguntza" eskaini die "askatasuna" lortzeko
Gobernuz kanpoko erakundeek Gobernuaren aurkako protestetan 50 pertsona baino gehiago hil direla jakinarazi, eta Internet eta telefonia zerbitzuen itzalaldia izan ostean, milaka pertsona kalera atera dira berriro. Donald Trump AEBko presidenteak azpimarratu du "Iran askatasunari begira" dagoela, "inoiz ez bezala".
Sheinbaumek berretsi du AEBrekin koordinatzen ari dela, eta Mexikoren subiranotasuna ez dela negoziatzen
Mexikoko presidentea munduko edozein herrialderekin eta, bereziki, AEBrekin hitz egiteko prest agertu da, baina argi utziz iparraldeko bizilagunaren aurrean ez dela makurtuko.
Chavistak mobilizatu egin dira Maduro eta emaztea Venezuelara itzultzea eskatzeko
Agintariek kalean jarraitzeko eta Delcy Rodriguez presidente berriari babesa emateko deia egin dute.
Milaka manifestari atera dira kalera Minneapolisen, immigrazi agente batek Renee Good tiroka hil izana salatzeko
Milaka manifestari atera dira larunbat honetan berriro Minneapoliseko erdiguneko kaleetara protestan, Immigrazioa eta Aduanak Kontrolatzeko Zerbitzuko agente batek emakume bat hil ostean pasa den asteazkenean. Minnesotako Etorkinen Eskubideen aldeko Ekintza Batzordeak deitu du manifestazioa, hilketa izan zen tokitik oso gertu. Bertako buruzagiek, Tim Walz gobernadoreak barne, Minnesotako Atxiloketa Kriminalen Bulegoa auzian inplikatzeko beharra defendatu dute, baina erakunde horretatik salatu dute Ikerketa Bulego Federalak (FBI) betoa jarri diela kasuarekin zerikusia duen materiala eskuratzeko. FBIk bere esku bakarrik utzi du ikerketa.
18 preso askatu dituzte jada Venezuelan
Foro Penal taldearen arabera, oraindik ere 811 preso politiko leudeke herrialdean, tartean 80 atzerritar.
Nazioarteak Iranen gaineko presioa handitu du, bertako herritarrek inkomunikatuta jarraitzen duten bitartean
EBk eta NBEk gaitzetsi egin dute Gobernuak Internet eta telefono lineak blokeatu izana. Duela bi aste hasi zituzten protestak, eta 50 manifestari baino gehiago hil dituzte ordutik.
Hamar danimarkarretik lauk uste dute Trumpek Groenlandia inbadituko duela
Bien bitartean, Trumpek esan du AEBk "zerbait" egingo duela Groenlandiarekin: "Onean egiten ez badugu, txarrean egingo dugu".
Venezuelan 100.000 milioi dolarreko inbertsioa egin behar dutela berretsi die Trumpek petrolio enpresei
Josu Jon Imaz Repsoleko buruak eskerrak eman dizkio AEBko presidenteari, "Venezuela hobe bati atea irekitzeagatik", eta ekoizpena hirukoizteko prest agertu da.
'Olina' petrolio-ontzia Kariben konfiskatu duela iragarri du AEBk, Venezuelako petrolio gordina eramatearen susmopean
Venezuelari lotuta aste honetan konfiskatu duten hirugarren petrolio-ontzia da, eta bosgarrena atzemateen hasieratik. Ostiral honetako misioa "gorabeherarik gabe" burutu dute.