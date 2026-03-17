Gerra Iranen
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Beste ontzi bati eraso egin diote Orzumetik gertu, Erresuma Batuko itsas agentziak jakinarazi duenez

Bestalde, AEBko Armadak baieztatu duenez, Irango "7.000 objektibo baino gehiago" jo ditu, eta ehun ontzi baino gehiago "kaltetu edo suntsitu" ditu, otsailaren 28an Israelekin batera erasoaldia hasi zuenetik.

ORMUZ, 11/03/2026.- La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés) ha informado de que tres barcos han sido alcanzados en las últimas horas por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz y en la propia vía, clave para el transporte energético. En paralelo, la Armada Real de Tailandia dijo haber recibido un informe sobre un ataque en el estrecho de Ormuz a un granelero de bandera tailandesa propiedad de la naviera Precious Shipping Public (en la imagen), que quedó en llamas y, según medios, se hallaba a unas 11 millas náuticas al norte de Omán, lo que coincide con el segundo incidente reportado por UKMTO. La Marina Real de Omán ha rescatado a 20 tripulantes y continúa labores para asistir a otros tres, difundieron las fuerzas tailandesas en redes sociales. EFE/ Tasnim news agency - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
Ormuzen martxoaren 12an itsasontziei egindako azken erasoaren artxiboko irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ormuzeko itsasartetik gertu dagoen zisterna-ontzi baten aurkako beste eraso baten berri eman du astearte honetan mundu osoko itsasontzi eta marinelen segurtasuna zaintzen duen Erresuma Batuko Itsas Merkataritza Operazioen agentziak (UKMTO ingelesez).

Identifikatu gabeko bandera zuen ontziak "jaurtigai ezezagun bat harrapatu zuen ainguratzen ari zela" eta, agentzia britainiarraren arabera, ez da inor zauritu tripulazioan, baina bai "egiturazko kalte txikiak ".

UKMTOk arreta handiz ibiltzeko eskatu die inguruan dabiltzan ontziei, eta edozein jarduera susmagarriren berri emateko agentziari.

Ezbeharra Fujairah hiritik 23 itsas miliatara (42,6 kilometro inguru) gertatu da, Ormuz itsasartearen inguruan, itsas garraiorako gune estrategikoa, bereziki petrolio eta gasarena, ia blokeatuta dagoena Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako gerra hasi zutenetik.

Otsailaren 28tik, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoak hasi zituztenetik, UKMTOk hogei bat istilu izan ditu Persiar golkoaren, Ormuz itsasartearen eta Oman golkoaren inguruan.

Ormuzeko itsasartea, non bake garaian munduko petrolio gordinaren eta gasaren % 20 igarotzen den, bere trafikoaren beherakada izugarria bizi du Irango bonbardaketen eta persiar herrialdearen erantzunaren ondorioz, Persiar golkoko nazioetan base eta interes estatubatuarren aurkako erasoekin.

7.000 helburu baino gehiago lortu dira

Bestalde, Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) Armadak astelehen honetan ziurtatu duenez, Iranen "7000 helburu baino gehiago " lortu ditu, eta Irango ehun ontzi baino gehiago "kaltetu edo suntsitu" ditu, Israelekin batera otsailaren 28an ustekabean Asia erdialdeko herrialdearen aurka egindako erasoaldia hasi zuenetik; izan ere, dagoeneko 1200 hildako baino gehiago utzi ditu, Teheranen arabera, edo 3000 baino gehiago, Human Rights Activists in Iran GKEaren arabera.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Iran Petrolio Munduko albisteak

Gehiago ikusi
X