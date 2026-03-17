Beste ontzi bati eraso egin diote Orzumetik gertu, Erresuma Batuko itsas agentziak jakinarazi duenez
Bestalde, AEBko Armadak baieztatu duenez, Irango "7.000 objektibo baino gehiago" jo ditu, eta ehun ontzi baino gehiago "kaltetu edo suntsitu" ditu, otsailaren 28an Israelekin batera erasoaldia hasi zuenetik.
Ormuzeko itsasartetik gertu dagoen zisterna-ontzi baten aurkako beste eraso baten berri eman du astearte honetan mundu osoko itsasontzi eta marinelen segurtasuna zaintzen duen Erresuma Batuko Itsas Merkataritza Operazioen agentziak (UKMTO ingelesez).
Identifikatu gabeko bandera zuen ontziak "jaurtigai ezezagun bat harrapatu zuen ainguratzen ari zela" eta, agentzia britainiarraren arabera, ez da inor zauritu tripulazioan, baina bai "egiturazko kalte txikiak ".
UKMTOk arreta handiz ibiltzeko eskatu die inguruan dabiltzan ontziei, eta edozein jarduera susmagarriren berri emateko agentziari.
Ezbeharra Fujairah hiritik 23 itsas miliatara (42,6 kilometro inguru) gertatu da, Ormuz itsasartearen inguruan, itsas garraiorako gune estrategikoa, bereziki petrolio eta gasarena, ia blokeatuta dagoena Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako gerra hasi zutenetik.
Otsailaren 28tik, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoak hasi zituztenetik, UKMTOk hogei bat istilu izan ditu Persiar golkoaren, Ormuz itsasartearen eta Oman golkoaren inguruan.
Ormuzeko itsasartea, non bake garaian munduko petrolio gordinaren eta gasaren % 20 igarotzen den, bere trafikoaren beherakada izugarria bizi du Irango bonbardaketen eta persiar herrialdearen erantzunaren ondorioz, Persiar golkoko nazioetan base eta interes estatubatuarren aurkako erasoekin.
7.000 helburu baino gehiago lortu dira
Bestalde, Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) Armadak astelehen honetan ziurtatu duenez, Iranen "7000 helburu baino gehiago " lortu ditu, eta Irango ehun ontzi baino gehiago "kaltetu edo suntsitu" ditu, Israelekin batera otsailaren 28an ustekabean Asia erdialdeko herrialdearen aurka egindako erasoaldia hasi zuenetik; izan ere, dagoeneko 1200 hildako baino gehiago utzi ditu, Teheranen arabera, edo 3000 baino gehiago, Human Rights Activists in Iran GKEaren arabera.
Zure interesekoa izan daiteke
EBk uko egin dio Ormuzera aktibo militarrak bidaltzeari, berea ez den gerra bat delako
Nazioarteko bazkideek itsasartea desblokeatuko duen hedapen militar batean parte hartzeko ideia berretsi du Trumpek.
NATOk Trumpi erantzun dio aliatuek laguntza eskaini diotela Ormuzerako
AEBko presidenteak ohartarazi zuen Aliantzak “oso etorkizun makurra” izango duela aliatuek itsasartea desblokeatzen laguntzen ez badute. Erresuma Batuak adierazi du “plan kolektibo bat” lantzen ari dela eremurako, eta EBk Atzerri ministroak bildu ditu auzia aztertzeko.
Israelek lurreko operazioa hasi du Libanon Hezbollahren "funtsezko bastioien" aurka
Israel Katz Defentsa ministroak ohartarazi duenez, "Libano hegoaldean bizi diren ehunka mila bizilagun xiitek" eta Israelen abisuen ondotik eskualde hori utzi dutenek "ezingo dute Litani ibaiaz hegoaldeko euren etxeetara itzuli" mugatik gertu dauden Israelgo eskualdeetako "segurtasuna bermatu arte".
Israelen eta Iranen arteko erasoaldi betean, Trumpek uste du ez direla su-etenerako baldintzak betetzen
"Iranek akordio bat erdietsi nahi du, baina nik ez, ez direlako horretarako baldintzak betetzen", esan du agintari estatubatuarrak NBC telebista kateari emandako elkarrizketan.
Antonio Guterres NBEko idazkari nagusia Libanon izan da eta elkarrizketarako deia egin du
Guterresek ohartarazi du ez dagoela irtenbide militarrik Hizbulá talde xiitaren eta Israelen arteko egungo gatazkarako, eta bi aldeei elkarrizketara eta bide diplomatikoetara jotzeko eskatu die Beiruten eman duen prentsaurrekoan.
Jurgen Habermas filosofo alemana hil da, 96 urte zituela
Komunikazio Ekintzaren Teoriaren egileak lotura estua zuen Frankfurteko Eskolarekin. Hain zuzen ere, bertan egin zuen bere ibilbidea pentsalari eta gizarte-ikertzaile gisa.
Trumpek nazioarteko itsas misio bat proposatu du Ormuzko itsasartea berriro irekitzeko
"Zorte apur batekin, Txinak, Frantziak, Japoniak, Hego Koreak, Erresuma Batuak eta kaltetutako beste herrialde batzuek ontziak bidaliko dituzte Ormuzko itsasartera, erabat suntsituta dagoen nazio baten mehatxu izaten jarrai ez dezan", adierazi du AEBko presidenteak.
2006tik Libanoko hegoaldean egin duen lurreko inbasio handiena prestatzen ari omen da Israel
"Helburua da lurralde horren kontrola bereganatzea, Hezbollahren indarrak iparraldera (mugatik urruti) eramatea eta herrixketako gune militarrak eta arma-biltegiak suntsitzea", esan du Axios atariak.
AEBk Bagdaden duen enbaxadari eraso diote
Drone batekin egindako erasoak kalte handiak egin ditu Irakeko hiriburuko erdigunean dagoen eraikinean, baina oraingoz ez dute jakinarazi biktimarik izan den ala ez.