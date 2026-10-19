Frantziako hainbat hiritan etxeratze-agindu partzialak ezarriko dituzte, istiluak direla eta
Sebastien Lecornu lehen ministroak neurria hartzeko eskatuko die prefekturei, baina oraindik ez du zehaztu zein herritan izango duen eragina.
Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroak iragarri du astelehen honetan hainbat hiritan etxeratze-agindu partzialak ezartzeko eskatuko diela prefekturei, herrialdean izaten ari diren istiluen ondorioz.
Gobernu arteko bilera baten ostean, Lecornuk azaldu duenez, lurralde jakin batzuetara mugatutako etxeratze-aginduak "egokiagoak" dira une honetan salbuespen-egoera ezartzea baino. Barne Ministerioak arratsaldean emango du neurriak hartuko dituzten eremuen mapa zehatza.
Lehen ministroak ez du baztertu, hala ere, salbuespen-egoera ezartzea beharrezkoa izanez gero. "Arpilatzeak inola ere ez ditugu onartuko", ohartarazi du.
Arpilatzeen aurkako neurri judizialak gogortuko dituzte
Gobernua "erantzun judizial masiboa" prestatzen ari da, Frantziako hainbat dendatan izandako lapurreta eta arpilatzeen ostean. Lecornuk azaldu duenez, Parisko eremuan soilik 200 ikertzaile ari dira ustezko arpilatzaileak identifikatzen, zaintza-kameren irudien bidez. Haietako askok aurpegia estali gabe jardun zuten.
Gobernuburuak herritarren laguntza ere eskatu du, susmagarriak identifikatzen lagun dezaten.
Frantziako Justizia Ministerioaren arabera, asteleheneko 08:00etan 2.331 lagun zeuden poliziaren zaintzapean, istilu eta arpilatzeekin lotuta. Atxilotuen % 70 adinez nagusiak ziren, eta fiskaltza behin-behineko espetxealdia eskatzen ari zen kasuen % 80tik gora.
"Miraria da hildakorik ez egotea"
Lecornuk larritzat jo du asteburuan gertatutakoa. "Miraria da hildakorik ez egotea", adierazi du. Lehen ministroak ezker muturrari egotzi dizkio egunez izandako istiluak eta nahasmenduak; gauez gertatutakoak, berriz, delinkuentzia orokorrari.
Larunbateko istiluek hainbat saltokiren arpilatzeak, eraikin publikoen aurkako erasoak eta segurtasun-indarrekin izandako liskarrak eragin zituzten Parisen eta Frantziako beste hiri batzuetan.