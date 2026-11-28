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"Go!azen" telesailak Abadia Saria jaso du, gazteen artean euskara sustatzeko egindako lanagatik
Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako saria jaso dute aktoreek, 13 denboralditan belaunaldi berriei euskara modu positibo, natural eta hezitzailean hurbiltzeagatik. Sari-banaketa Ficoban egin dute, eta bertaratutako gazteek telesaileko abesti eta koreografiekin gozatzeko aukera izan dute.
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