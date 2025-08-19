SALAKETA
ETAko presoen aldeko 135 ekintza dokumentatu ditu Covitek udako jaietan

"Horrelako mezuek espetxetik ateratzea helburu legitimoa dela eta hilketengatik zein bestelako krimen batzuengatik ezarritako zigorrak bidegabeak izan ziren ideia sustatzen dute", deitoratu du Consuelo Ordoñezek.

Protesta COVITE contra presos de ETA
Coviteren protesta Euskal Herriko herri batean. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Covite Terrorismoaren Biktimen Kolektiboak salatu duenez, udako jaietan Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) eta Nafarroako hainbat herritan ETAko presoen aldeko 135 ekintza egin dira, besteak beste, "pankartak, pintadak eta kartelak horien aurpegiekin" espetxetik ateratzeko eskatuz, "baita horien irudia goraipatzea helburu duten ikuskizunak, dantzak eta kontzertuak ere".

"Uda oraindik ez da amaitu, ezta Bilboko Aste Nagusia ere, eta badugu datu kezkagarri bat, Euskadiko eta Nafarroako udako jaietan beti gertatu dena agerian uzten duena: ezker abertzaleak jai-guneak bidegabe bereganatu izana, terrorismoa legitimatzeko eta terroristei laguntzeko mezuak zabaltzeko", deitoratu du biktimen kolektiboak.

Coviteren arabera, ekintza horietako 26tan "tokiko erakundeek eurek, EH Bilduren agindupean, antolatu zituzten jarduerak, jaietako programa ofizialetan gehituz". Gainerakoak, kolektiboak adierazi duenez, "ezker abertzalearen inguruko elkarteek" sustatu zituzten.

Txaranga, txosna zein konpartsetan zabaldutako mezuek "belaunaldi berriei terrorismoa izan zenaren ikuspegi desitxuratua barneratzen laguntzen die, ETAko kideak errekonozimendua merezi duten eta zigorgabetasuna merezi duten heroi gisa aurkeztuz", nabarmendu du Covitek. 

Testuinguru horretan, Consuelo Ordoñez Coviteko presidenteak deitoratu duenez, "horrelako mezuek  espetxetik ateratzea helburu legitimoa dela eta hilketengatik eta beste krimen batzuengatik ezarritako zigorrak bidegabeak izan ziren ideia sustatzen dute".

"Ondo dakite sufrimendua eragiten diguna gure senideen hiltzaileen erakustaldi lizuna dela. Hori egiteari utzi besterik ez dute egin behar gure sufrimendua arintzeko", esan du Covitek. Horregatik, herritarrei dei egin diote "ez daitezen moraltasun ezaren konplize izan, ez ekintzaz, ez omisioz". 

"Oso kezkagarria da gazteek, jai hauetako publiko nagusiak, mezu horiek jasotzea, erradikalizazio bortitzaren arriskua handitzen dutelako eta gure gizartearen etorkizunerako mehatxu direlako", azpimarratu du kolektiboak.

